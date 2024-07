Si te sale este mensaje, no actualices tu Google Chrome: Solucionalo con estos pasos

¿Qué dice el mensaje?

El mensaje en cuestión indica que "Estás utilizando una versión antigua de Chrome" (a veces sale en inglés como "You are using an older version of Chrome"), seguido de un botón verde que invita al usuario a descargar una actualización. Tené en cuenta que esta actualización no proviene de los canales oficiales de Google y descarga en tu dispositivo un archivo malicioso (un virus, un troyano o un ransomware) el cual, si no tenés antivirus, puede terminar robando tu información personal, dañar tus archivos, o incluso tomar el control total de tu dispositivo.