La mafia narcotucumano, que vinculan a Juan Manzur, y el inexplicable "suicidio" del empresario

Espero que los administradores de Justicia no la dibujen una vez más, ya es tarde para Osvaldo (está muerto). Espero que no sea tarde para encontrar alguna vez la verdad y paguen los que tienen que pagar. Que Dios los perdone, yo no puedo Espero que los administradores de Justicia no la dibujen una vez más, ya es tarde para Osvaldo (está muerto). Espero que no sea tarde para encontrar alguna vez la verdad y paguen los que tienen que pagar. Que Dios los perdone, yo no puedo