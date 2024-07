La Lámpara de Aladino: Javier al gobierno, Karina al poder

Antes, un cacho de cultura. No habría 'Las Mil y Una Noches' sin el coleccionista de monedas antiguas Antoine Galland, arqueólogo, Anticuario Real, traductor del árabe, turco y persa al francés. Él publicó en capítulos 'Les Mille et Une Nuit'. Aladino -significa 'gloria de la fe'- no estaba en el texto original. Galland se tomó la licencia de incluirlo luego de escucharlo del narrador oral Antün Yüsuf Hanna Diyab, injustamente olvidado. Así de injusta es la vida, a veces. Vaya uno a saber qué hubiera logrado crear este maronita sirio si le hubieran contado de la Argentinada 2024, Javier al gobierno, Karina al poder. En tanto, el 'Bigote' Acosta intentó explicar cómo fue que llegamos a esto: