Noche de furia del cine argentino en los Martin Fierro

"¡Qué noche tan linda! Están Susana y la Borges. Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas porque hay una que me falta, 36 me dicen. Bueno, las voy a contar en mi casa. Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, muy merecido el aplauso porque fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista. Así que en mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios. Desde las 6 de la tarde que me estoy vistiendo y me tienen ahí escondida... Estoy muy contenta. Como decía e Martín Fierro 'los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, si se pelean, nos devoran los de afuera, que no nos devoren'”.