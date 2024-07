Sigue la motosierra en el INCAA: Los cambios publicados en el Boletín Oficial

"La motosierra no para nunca, estamos todo el tiempo poniéndole combustible", aseguró hace unos días el presidente Javier Milen en una entrevista con Alejandro Fantino, y en esa misma línea aseguró: "No solo no va a parar, sino que va a seguir. Siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar".