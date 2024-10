Patricia Bullrich: Saqueos, Villa Mascardi y el temor que aún reina

Vemos que hay cuestiones que en Argentina se tienen que ordenar en el sentido de la propiedad privada; que las personas no tengan miedo. La Constitución dice que las comunidades originarias tienen acceso a la tierra, pero por supuesto a una tierra que no tenga título de propiedad, que no tenga una propiedad previa. Y tampoco de prepo entrar a un predio del Ejército o de Parques Nacionales Vemos que hay cuestiones que en Argentina se tienen que ordenar en el sentido de la propiedad privada; que las personas no tengan miedo. La Constitución dice que las comunidades originarias tienen acceso a la tierra, pero por supuesto a una tierra que no tenga título de propiedad, que no tenga una propiedad previa. Y tampoco de prepo entrar a un predio del Ejército o de Parques Nacionales

Dijo también que si bien la zona está más pacificada, aún existe "cierto temor en algunos vecinos". Sin embargo, aseguró que las fuerzas federales están listas para actuar cuando se emitan las órdenes judiciales correspondientes, para "sacar a los usurpadores de tierras privadas", con el objetivo de garantizar la legalidad.

Por otro lado, destacó también la implementación del protocolo antipiquetes, replicado durante las movilizaciones contra la Ley Bases, el veto a la movilidad jubilatoria y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

"Eso queda a criterio de cada provincia. Si las provincias deciden implementar el protocolo antipiquete, nosotros vamos a ayudar a implementarlo", anticipó la ministra.

El PRO, LLA y UNIR con Patricia Bullrich

Quienes aprovecharon también la visita de Patricia Bullrich fueron los referentes de los tres partidos en la jurisdicción patagónica, que tuvieron un encuentro de carácter político para comenzar a trazar el escenario rumbo a los comicios del próximo año-

En el 2025 habrá elecciones legislativas, en las cuales una buena variedad de partidos políticos en las 24 jurisdicciones que componen el territorio nacional buscarán tener mayor representatividad en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Nación.

El encuentro estuvo encabezado por el diputado nacional del bloque PRO, Sergio Capozzi, y el presidente de la bancada PRO-Unión Republicana en la Legislatura provincial, Juan Martín, quienes hace meses están alineados con la figura de Bullrich.

"Los argentinos eligieron un cambio y, desde el PRO, tenemos el compromiso de defenderlo", señaló Juan Martín, y explicó que "el encuentro sirvió para comenzar a generar el entendimiento necesario para sumar esfuerzos en esa defensa".

Repudio de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro declaró no grata la visita a la ciudad de Bariloche de Patricia Bullrich:

"Nadie quiere en nuestra provincia la presencia de la Ministra de Milei, que violenta la Constitución Nacional con su protocolo antipiquete y restringe la libertad de expresión. Que se vaya", dijo Romeo Aguiar, Secretario Gremial de ATE Río Negro. "Bullrich viene a hablar de seguridad mientras crece la pobreza y la bronca contra este Gobierno de mentirosos y provocadores", agregó el dirigente.

"No debería pisar Bariloche nunca más tras el baño de sangre que regó la ciudad y la grieta que abrió entre vecinos", dijo Romeo Aguiar. "Tras el crimen de Rafael Nahuel mintió descaradamente para defender a los prefectos que seis años después fueron condenados por homicidio agravado. Bullrich había ordenado una cacería arrolladora de 130 disparos", sentenció.

