¡Oh no! Juancito Nieve no cree ni en Javier Milei ni Luis Caputo ni el Coloquio de IDEA

Responde Juancito Nieve: El problema es que esto no pasa.

Entonces interviene Esteban Zanello: Me parece relevante el combustible del carry, la diferencia entre crawling peg y tasa en pesos. A mi entender es lo que está generando la calma cambiaria hoy, y lo que va a generar una rápida disrupción cuando cualquier stress lo desarme. La bicicleta con este Spread es perecedera.

Juancito Nieve le responde: Estoy de acuerdo. Creo q vamos a una baja de crawl y un poco mas de atraso cambiario q ese 4% q puse. Tasa - crawl siempre en el orden del 1,5% mensual.

Embed A dic.25, los Boncap rinden (YTM) 50%, los Boncer 12%.

La infla anual implícita es 34%. 2,5% mensual



El crawling es 2%. Es decir q el mercado ve un dolar atrasandose al menos un 4% anual (o la tasa real va al 16% con los problemas de sostenibilidad de deuda que tiene)



Eso nos… — Juancito Nieve (@NieveJuancito) October 22, 2024

La deuda pública

Pero lo que provocó conmoción fue la sucedión de posteos del fin de semana:

Juancito Nieve: Yo se que se van a enojar pero es matemática: Si tenés superávit financiero la deuda tiene que caer nominalmente, no ajustada por inflación o en dólares. Si tenes superavit financiero, la deuda en pesos nominales no crece. En pesos ajustados tendría q haber caído a la mitad (100% de infla) y medida en dólares un 17% (20% de deva). Spoiler: no pasa. Más tarde subo los números.

Luego, la promesa fue realidad:

Juancito Nieve: Con un ejemplo se va a entender. Supongamos una situacion inicial, donde el BCRA tiene $100 de pasivos remunerados y el tesoro $0 de deuda. Deuda consolida $100. El Tesoro licita bonos por $50 a los bancos, que los compran bajando Leliqs. El Tesoro deposita esos $50 en el BCRA. Pasivo remunerado $50, bonos Tesoro $50. Deuda Consolidada $100. Ok, no cambio nada más que quién es el deudor pero acá hacen trampa con el cálculo. Te dicen Pasivos remunerados $50, Deuda tesoro $50 menos Depósitos del Tesoro en BCRA $50. Deuda consolidad $50. Como lo expone el Ministerio, la deuda bajó $50, cuando en realidad no lo hizo.

1. Mirando el Tesoro, la deuda en pesos pasó de $50,6bn a $178bn nominales entre nov.23 y sep.24. No tiene sentido mirarlo pero es un indicador de que no hay superávit financiero medido como se pretende.

2. Lo más preocupante es que medida ajustada por inflación pasó de $128bn en nov.23 a $178bn sep.24.

3. "Consolidada" con BCRA (bajan pasivos remunerados, baja Lediv, sube Bopreal, subo LEFI xq se canjeo por deuda del tesoro): Pasa de $205bn en nov.23 a $213bn sen sep.24. Y particularmente sube desde Jul.24 en adelante, sube levemente en pesos ajustados. Concluiría que no solo no hay superávit financiero ni midiendo los intereses reales.

4. La deuda en dólares muestra una caída vs. el inicio de la gestión, que responde a la amortización de AL30 y la recompra de AL35 que hizo el Tesoro al BCRA. Para eso usó pesos. Deberíamos considerar esto en la evolucióon de la deuda en pesos. Con este ajuste la deuda consolidada del BCRA queda igual que en nov.23.

Atento Carlos Maslaton reaccionó con beneplácito: Con un ejemplo simple, el forista Juancito Nieve muestra cómo el gobierno de Caputo y Milei falsifica el total de la deuda pública nacional. Se endeudan más y dicen que se desendeudan. Es una falta tan grave, y de las peores consecuencias económicas, que constituye causal de mal desempeño en la función.

Embed Como en todo, el diablo esta en los detalles: No estan el BOPREAL, el dolar es diferente en terminos reales., etc.

Pero mas alla de eso, hay un error conceptual que viene de restar los depósitos del tesoro en BCRA, cuando se esta metiendo los pasivos remunerados en el calculo.… https://t.co/4N2RuvuVDf — Juancito Nieve (@NieveJuancito) October 19, 2024

Precisiones

Pero ante un comentario de Fernando Marull, que se presume fue una duda sobre sus datos, Juancito Nieve agregó:

Jajá pará, tengo razón o no tengo razón? No tengo motivos para tener sesgo. Solo errores. Los datos son de la oficina de deuda.

No mezclo deuda en pesos con deuda en dolares xq la apreciacion cambiaria distorsiona todo (si mido tood en dolares subio un monton, si mido todo en pesos ajustado bajo un monton).

Me resulta contraintuitivo que la deuda en pesos (a valor de sep.24) no haya bajado en los primeros meses de 2024 considerando que las tasas reales eran muy negativas.

¿Qué sospecho? Como el 70% de la deuda en pesos es CER y por como estan construido los instrumentos CER, agarran la inflacion con 2 meses de lag, el 25% de diciembre ajusta la deuda en febrero, el 20% de enero en marzo (dicho esto y visto con el diario del lunes, me parece una decision muy costosa la emision de bonos CER 26/27 en febrero).

De pronto, un dardo ha dado en el blanco. Quizás no todo sea tal como lo presentan Javo & Toto. No sería la primera vez que alguno de ellos o exagera u omite o miente. Veremos cómo sigue la polémica.

Embed Previsiblemente en Sep.24 se achico el saldo comercial.

Mucha impo de Ago.24 se pospuso para Septiembre por reducción de impuesto pais (Impo en septiembre aumento casi u$1.100palos)



Si descontamos el 20% de expo, el saldo comercial que va al MULC es negativo en u$400palos



Si a… https://t.co/MqXTHuHr6Z — Juancito Nieve (@NieveJuancito) October 18, 2024

