Guillermo Francella habla sin tapujos sobre Érica Rivas

“Y por supuesto que si eras feminista en el 2005, ahora vas a ser más feminista y yo más machista para chocar. Ese es el objetivo, y no hubo manera. Lo habló Florencia, lo habló Luisana, lo habló Gustavo, lo hablamos todos, y yo le aclaré, no te comas un pan amargo, ni me lo haga comer a mí ni a los chicos. Pero estaba demasiado tomada con este tema y dijimos que bueno, no se puede. Y no se hizo, y después no se pudo hacer por la pandemia y pasaron dos años que no se pudo hacer, y cuando reflotamos dijimos de buscar una persona que haga el papel de ella, pero de otro modo”, manifestó.

“No se pudo llegar a un acuerdo, ninguna espina, fue una fiesta maravillosa que quizás ella no lo iba a disfrutar, porque fue el 'Casados con hijos' de hace 18 años”. “No se pudo llegar a un acuerdo, ninguna espina, fue una fiesta maravillosa que quizás ella no lo iba a disfrutar, porque fue el 'Casados con hijos' de hace 18 años”.

image.png

Para culminar, el emblemático rol de María Elena fue sustituido por el personaje de "Azucena", encarnado por Jorgelina Aruzzi, quien, a pesar de las dudas, recibió una gran bienvenida por parte del público.

Si bien Érica Rivas insiste en que no abandonó la obra, sino que fue apartada de la misma, la puesta teatral experimentó una secuencia admirable de representaciones, asistencias récord y recaudaciones extraordinarias. Logrando con creces su propósito, evocar aquella exitosa serie del año 2005 y brindar nuevamente momentos de risas al público, como si el tiempo no hubiese transcurrido.

---------------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Escándalo submarino: Estados Unidos ya sabía de su implosión

WhatsApp sorprende a los usuarios con su función estrella

La drástica decisión de Telefe que sacude la televisión

Si Dibu Martínez es de Derecha, ¿qué es 140% de inflación?