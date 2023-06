"Yo quiero dar pelea. Pido gobernar dos años normales sin pandemia. Me la pasé atajando penales", declaraba Guillermo Montenegro. Ya son dos. Hace tiempo que el "Dibu" viene atajando penales sobre su lado más cómodo: la derecha. También su pie derecho es digno de admiración. "Estaba charlando con Nasser, presidente del PSG, que somos amigos y juego al pádel con él, y en eso llega justo el "Dibu", al que no conocía y le pedí darle un beso en el pie. No, es el otro me dijo (por la atajada final de Argentina- Francia). ¿Y le diste un beso en el pie? Obvio. En ese momento llegó Leo y nos hicimos la foto", manifestaba entusiasmado Mauricio Macri.

image.png

Deseamos –como deseamos– pertenecer, ser aceptados. Que nos acojan, que nos integren, que nos quieran. Pero cuando nos sentimos integrados, exitosos, empezamos a excluir a los demás. Ese "otro" que siempre resulta ser una amenaza. Como interpretará el Dibu las declaraciones de Bullrich, de Pichetto, y del ya integrado Espert, sobre lo molesto y lo peligroso de la inmigración. Sobre esa instrumentalización del odio, de la deshumanización del otro, ese empecinamiento por inferiorizar para dominar, denigrar, perseguir, excluir. Esa legitimación de la barbarie, donde se extingue todo residuo de piedad, donde la figura humana deja de conmover.

Lo importante es la victoria, pero también lo que viene después. El fútbol es un territorio para el asombro. Siempre hay algo nuevo por descubrir, un detalle, un gesto, una sombra, un deseo, un arrepentimiento. "No hay nada más profundo que la piel", decía en su poema Valery. La palabra humano proviene del latín "humus –tierra–, raíz de humildad. Este futbol se ha quedado sin piel y sin humanidad Lo importante es la victoria, pero también lo que viene después. El fútbol es un territorio para el asombro. Siempre hay algo nuevo por descubrir, un detalle, un gesto, una sombra, un deseo, un arrepentimiento. "No hay nada más profundo que la piel", decía en su poema Valery. La palabra humano proviene del latín "humus –tierra–, raíz de humildad. Este futbol se ha quedado sin piel y sin humanidad

Futboleros arremeten en Twitter contra Página12

Rápidamente, en Twitter disparan contra Página12 por este tipo de contenidos, que convirtió al medio en trending topic y se vio obligado a borrar el posteo de la nota.

Tal vez, el medio esté demostrando la impotencia al ver las encuestas de Montenegro en Mar del Plata, teniendo Fernanda Raverta (La Cámpora) que ir a una alianza con Gustavo Pulti (Acción Marplatense) porque no les dan los números:

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

