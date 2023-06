Rumor: Tras Wado-Manzur, dicen Sergio Massa senador

Quien lo denunció fue nada más y nada menos que la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, una abogada cercana al montonero Horacio Verbitsky. Ambos fracasaron con Milagro Sala en Jujuy por la vía judicial y ahora aprovechan el descontrol de la Izquierda en la provincia para pedir el indulto. Consultada por esta fórmula, se justificó y dejó en claro que saldrá a militar el voto por Wado/Manzur:

No tengo ni tuve afinidad con Manzur. Ahora, también entiendo que no nos sobra nadie y necesitamos una Unión por la Patria electoralmente lo más potente posible y eso implica necesariamente heterogeneidad y representaciones. Vengo de la Izquierda que milita dentro de este frente y tengo más afinidad con unos que con otros. No tengo ni tuve afinidad con Manzur. Ahora, también entiendo que no nos sobra nadie y necesitamos una Unión por la Patria electoralmente lo más potente posible y eso implica necesariamente heterogeneidad y representaciones. Vengo de la Izquierda que milita dentro de este frente y tengo más afinidad con unos que con otros.

"Sí te puedo decir que me parece un problema la ausencia de mujeres. Ahí hay un retroceso en casi todos los ámbitos y casi todas las fórmulas. Está Patricia Bullrich pero claramente no representa ni al feminismo ni a nuestra agenda ni a las mujeres. Muy por el contrario. Esto tiene que ver con la derechización de la agenda política. No es casualidad".

El militante del Partido Obrero, Alejandro Bercovich, la toreó al aire de radio Con vos: "Que vos seas de Izquiera y Manzur sea de Derecha puede ser hasta materia de negociación, pero vos lo denunciaste por algo muy grave. ¿Qué onda eso, cómo se transita esa contradicción?". La exfuncionaria nacional lanzó:

Bueno, se transita. La transité cuando estaba en la gestión y fue un tema que atravesó a las feministas con diálogo y conversación. Es parte de las contradicciones, que no las niego ni soy alguien que no se hace cargo de eso, pero no es lo mismo. Esto está encabezado por Wado de Pedro, que sí es parte de nuestra generación, milita en una agrupación que tiene un frente de mujeres muy potente y ha sido un aliado para las políticas de género del gobierno Bueno, se transita. La transité cuando estaba en la gestión y fue un tema que atravesó a las feministas con diálogo y conversación. Es parte de las contradicciones, que no las niego ni soy alguien que no se hace cargo de eso, pero no es lo mismo. Esto está encabezado por Wado de Pedro, que sí es parte de nuestra generación, milita en una agrupación que tiene un frente de mujeres muy potente y ha sido un aliado para las políticas de género del gobierno

El ida y vuelta entre los militantes de Izquierda fue subiendo de tono:

-Ponele que te encontrás con él en campaña como candidato a vice y vos como candidata a jefa de gobierno porteño.

-Pero, Ale, yo compartí gestión con él.

-Pero ahí podría ser por una coalición en la que conviven sectores distintos. Ahora vos estarías pidiendo el voto para él en un acto.

-Yo estoy pidiendo el voto en contra de lo que tenemos enfrente y no tengo ninguna duda que si la candidata es Bullrich, Milei o Morales cuáles las contradicciones principales y cuáles las secundarias. No digo que creo que la agenda feminista tiene que ser de segundo orden pero no tengo ninguna duda cuál es el enemigo y no te digo el adversario sino el enemigo: Quién quiere un proyecto de país a palo y garrotazos con constituciones que nos prohíban los derechos más básicos, nos eliminen las libertades y hagan pelota todas las políticas género. Milei salió a decir que está en contra del aborto y Larreta hizo un acuerdo con Hotton.

-Manzur también

-No, en estos años como dirigente a nivel nacional no vas a encontrar que lo haya dicho. De ninguna manera.

Recordemos que Gómez Alcorta no sólo renunció por diferencias con el expresidente Alberto Fernández sino también en un marco de fuertes internas entre las propias feministas por su pésima gestión y la falta de resultados en la baja de femicidios.

"No hubiera elegido a Manzur como candidato pero estoy contenta con Wado", Elizabeth Gómez Alcorta

Debate en el feminismo por Juan Mazur: En las bases hay descontento

Sorprendió el silencio de dirigentes feministas y colectivos tan activos como Actrices Argentinas tras los fuertes rumores de Wado/Manzur como fórmula presidencial que impulsa la vicepresidente Cristina Kirchner, mientras la militancia claramente se ubicaba en contra.

https://twitter.com/juliachi6/status/1672062743493443584 "Juan Manzur está en contra del aborto. Esa es la postura mía, eso es lo que he opinado y eso es lo que voy a seguir sosteniendo"



Votar a Manzur es votar a un régimen político misógino y antiderechos que va a trabajar para negarnos los derechos conquistados. pic.twitter.com/z2G3ThQwnu — JuliAchi (@juliachi6) June 23, 2023

Entonces, algunos recurrieron a tuits viejos, por ejemplo, de Ofelia Fernández, quien intenta forzar una PASO en UP CABA:

image.png

La furia de muchas militantes también es por quienes recuerdan los 4 votos de Tucumán en la ley de interrupción legal del embarazo (ILE):

image.png

image.png

Otras todavía transitan horas de mucha confusión en medio de semejante sapo:

image.png

image.png

