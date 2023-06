Explota UP por Wado/Manzur: Para C5N y Página12 es invotable

De acuerdo a trascendidos K, incluso hay un spot entre ambos que no salió a la luz todavía, alertando la feroz interna que se vive en UP por esta fórmula que ya tiene el visto bueno de la vicepresidente Cristina Kirchner. Las primeras críticas se hicieron notar desde el feminismo por tratarse de Manzur un pañuelo celeste y de Wado que no representa a las pañuelo verde.