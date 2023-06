Mariana Brey dejó pintados a Brancatelli y Moyano

Simplemente le preguntaba que lo que el ve concretamente es una represión o no ve gente que está prendiendo fuego o tirando piedras [...] Aparecen las fuerzas de seguridad porque lo que está pasando es que te prenden fuego todo, sino que hacés, ¿dejás que prendan fuego? Simplemente le preguntaba que lo que el ve concretamente es una represión o no ve gente que está prendiendo fuego o tirando piedras [...] Aparecen las fuerzas de seguridad porque lo que está pasando es que te prenden fuego todo, sino que hacés, ¿dejás que prendan fuego?

Argenzuela en tensión: Brey vs. Brancatelli

Nuevamente, Brey quizo consultarle si la reforma realizada sobre la constitución provincial había sido arbitraria o mediante un decreto sin el consentimiento de la gente, pero el sindicalista no esclareció la pregunta realizada.

El silencio de Moyano finalmente apeló a responsabilizar a aquellos "sentados en una oficina" y "los periodistas de Clarín" sin conectar una respuesta contundente, para luego endilgar la capacidad de investigación sobre los hechos a los periodistas que lo estaban entrevistando:

mariana-brey-diego-brancatelli-1jpg.webp

Pasa es que a veces sentado en una oficina, cuando un periodista sentado en su oficina, como los empleados de Clarín, hablan tranquilamente... Hay que estar en el lugar de un trabajador cuando les dicen 'mirá, no vas a tener las paritarias que mereces'. Cuando te dicen no vas a poner un pie en la calle porque vas preso [...] Bueno, ustedes son periodistas, ¿no entienden lo que está pasando? Pasa es que a veces sentado en una oficina, cuando un periodista sentado en su oficina, como los empleados de Clarín, hablan tranquilamente... Hay que estar en el lugar de un trabajador cuando les dicen 'mirá, no vas a tener las paritarias que mereces'. Cuando te dicen no vas a poner un pie en la calle porque vas preso [...] Bueno, ustedes son periodistas, ¿no entienden lo que está pasando?

En la repregunta, Brey apuntó a si estas medidas fueron parte de un decreto desde la gobernación o si fue algo votado por la mayoría, y también apuntó a que los políticos también estaban "sentados en una oficina":

Ustedes dicen que los periodistas estamos sentados en una oficina y yo veo mucho político que hoy está gobernando, que también está detrás de una red social, haciendo política desde Twitter. No los veo viajando a Jujuy, no los veo poniendo el cuerpo Ustedes dicen que los periodistas estamos sentados en una oficina y yo veo mucho político que hoy está gobernando, que también está detrás de una red social, haciendo política desde Twitter. No los veo viajando a Jujuy, no los veo poniendo el cuerpo

En ese momento, Moyano se encontraba visiblemente incómodo y apeló a que la responsabilidad acaecía en los políticos, y que el no se encontraba personalmente en la provincia debido a las cancelaciones de vuelo.

Y bueno, que se haga cargo cada político. Yo no fui porque se suspendió el vuelo, estamos en contacto permanente. Fue votado el gobernador como fueron los dirigentes gremiales por los trabajadores para defender sus derechos. Yo no estoy defendiendo si se prendió fuego un auto o no, yo estoy defendiendo que se defiendan los derechos" Y bueno, que se haga cargo cada político. Yo no fui porque se suspendió el vuelo, estamos en contacto permanente. Fue votado el gobernador como fueron los dirigentes gremiales por los trabajadores para defender sus derechos. Yo no estoy defendiendo si se prendió fuego un auto o no, yo estoy defendiendo que se defiendan los derechos"

escandaloen-c5n-fuerte-enfrentamiento-mariana-brey-y-pablo-moyano.webp

Brey continuó buscando una respuesta hacia datos fácticos e imágenes que se viralizaron en medio de las protestas, como los destrozos y los piedrazos: "Pero se prendió fuego un auto, hubo casi 60 heridos" Aunque Mauro Federico se apuró a contestar que no era la tarea del sindicalista responder a esos hechos, pero Mariana continuó enumerando lo acontecido:

Pero está invitando a un paro nacional, hubo 60 heridos, algo hay que decirle Pero está invitando a un paro nacional, hubo 60 heridos, algo hay que decirle

En este momento, la conversación viró hacia las discusiones en torno a las protestas, donde Federico apuntaba a la distribución de la riqueza de la provincia, mientras que Brey continuaba enumerando lo que las imágenes del mismo medio habían recogido.

Mauro Federico: "Lo que están disputando ahí es que la provincia de Jujuy es rica, a diferencia de 20 años, hoy lo que se está disputando es cómo se distribuye esa riqueza" Mariana Brey: "¿Es lo único que se está discutiendo? Yo vi docentes, vi gente que tiraba piedras, que prendía a fuego, robaba autos" Mauro Federico: "Lo que están disputando ahí es que la provincia de Jujuy es rica, a diferencia de 20 años, hoy lo que se está disputando es cómo se distribuye esa riqueza" Mariana Brey: "¿Es lo único que se está discutiendo? Yo vi docentes, vi gente que tiraba piedras, que prendía a fuego, robaba autos"

No obstante, Pablo Moyano decidió abandonar el móvil sin despedirse y visiblemente molesto por los planteos de Mariana Brey. En ese momento Brancatelli se limitó a mostrar directamente su encono hacia su compañera, pero Brey volvió a insistir que ella se limitó a preguntar para debatir.

Yo no estoy enojada, si el señor se enojó porque no puede soportar un debate en televisión... Yo no estoy enojada, si el señor se enojó porque no puede soportar un debate en televisión...

Mientras Brancatelli pretendía mostrarse conciliador evadiendo las posturas de Brey, apeló a lo emocional para volver a desviar el tema en torno a las preguntas de la periodista:

Hay que tener un poquito de sensibilidad y ponerse del lado de la gente que la está pasando mal Hay que tener un poquito de sensibilidad y ponerse del lado de la gente que la está pasando mal

maxresdefault (1).jpg

Pero Mariana fue contundente y no dejó de lado al elefante en la habitación: Ninguno de sus colegas (o el entrevistado) se expresó en forma proactiva sobre lo que preguntó sobre las protestas y la participación sindical en torno a las manifestaciones jujeñas:

¿Esa es la forma de reclamar?... No hay nada ofensivo en mis preguntas, simplemente manifiesto mi manera de pensar... No todo se soluciona con un paro nacional ¿Esa es la forma de reclamar?... No hay nada ofensivo en mis preguntas, simplemente manifiesto mi manera de pensar... No todo se soluciona con un paro nacional

Finalmente, Mauro Federico reaccionó hacia el modo en el que había realizdo sus preguntas:

No, pero es un estilo periodístico... Eso es una opinión tuya. La regla del periodismo me parece que dice es que tenés que preguntar y escuchar No, pero es un estilo periodístico... Eso es una opinión tuya. La regla del periodismo me parece que dice es que tenés que preguntar y escuchar

Pero Brey no se la dejó pasar, también visiblemente molesta por no haber obtenido respuestas a sus questionantes:

No me vengas a dar clases de periodismo acá No me vengas a dar clases de periodismo acá

