Cierren C5N: Penoso show por Kablan contra Brancatelli

Luego, la producción exhibió las imágenes del cruce entre los colegas y la posterior reflexión de Kablan durante la mañana en el envío A la Barbarossa, en el que también cumple el rol de panelista. En tal ocasión, el periodista de policiales ya le había bajado el tono a lo sucedido, pero en el ciclo de C5N simularon que las aguas seguían revueltas.

image.png Tras su cruce con Brancatelli, Kablan abandonó su silla y no regresó después del corte.

De repente, y para sorpresa de nadie, las cámaras comenzar a enfocar a Kablan y Brancatelli entre abrazos y risas. Con la canción Friends Will Be Friends de Queen de fondo, los dos tomaron ocuparon sus sillas, mientras que el resto del panel se esforzaba por aparentar una muy poco creíble sorpresa.

"¿Esto fue una joda para nosotros? ¿Ahora son íntimos?", exclamó Brey. "Nos calentamos de verdad", respondió Kablan, aunque Brancatelli lo corrigió: "Yo no me calenté, te calentaste vos". A su vez, el zócalo del ciclo rezaba: 'La reconciliación que espera un país entero'. "Sí, yo me calenté de verdad. Pero ya pasó, se terminó", concluyó el ex participante de MasterChef Celebrity.

Brancatelli tomó entonces la palabra: "Hubo gran repercusión en los medios y en redes sociales. Acá hay dos cuestiones para aclarar, y al menos quiero yo hablarle a Paulo y a la gente, que además expresó su opinión y su postura en los medios de comunicación".

"Yo tengo 15 años de panelista, de discutir y debatir fuerte. La 'giunta' de los panelistas que va siempre al tobillo en cancha embarrada. Tal vez ahora en estos seis, siete días que llevo de conductor tengo mucho que aprender, que prepararme, es la autocrítica que hago. Tengo otro mientras vuelva Jorge Rial, que es el número uno y el que más sabe hacer todo esto", agregó.

image.png Jorge Rial es el conductor de Argenzuela. Mientras continúa con su recuperación, Brancatelli se ocupa de reemplazarlo.

"Quizás a Paulo le molestó que cada información que daba, no es que desacredite su información, no estoy de acuerdo con que haya desacreditado su información. Sí que tenga una postura, una mirada distinta sobre determinados temas a nivel general. Los he tenido siempre, los tengo y los voy a tener", sostuvo el periodista kirchnerista.

Aún así lo llamé a la noche y le pedí disculpas, porque esto no tiene que pasar a lo personal, sino que tiene que ser una cuestión de laburo (...) Paulo es muy calentón, ayer no le gustó se fue y no hubo chance de aclararlo acá. Después se aclaró por teléfono Aún así lo llamé a la noche y le pedí disculpas, porque esto no tiene que pasar a lo personal, sino que tiene que ser una cuestión de laburo (...) Paulo es muy calentón, ayer no le gustó se fue y no hubo chance de aclararlo acá. Después se aclaró por teléfono

Por su parte, Kablan aclaró: "La discusión fue por una mecánica de cómo se desarrolla una información, cualquiera sea. Yo tengo una postura y la sostengo y la sigo sosteniendo. Información, debate". Además, en nuevo y claro ejemplo del giro desesperado del Grupo Indalo hacia el centro, manifestó:

En este canal opinamos libremente de todo y ustedes se darán cuenta Trabajamos con una libertad enorme. Porque por ahí escuchás algún atrasado en cuanto a su forma de pensar que dice: 'A mí ya me empezaron a dar indicaciones de qué decir o no decir, entonces no me gusta'. Está mintiendo. No te dicen nada qué decir ni qué no decir En este canal opinamos libremente de todo y ustedes se darán cuenta Trabajamos con una libertad enorme. Porque por ahí escuchás algún atrasado en cuanto a su forma de pensar que dice: 'A mí ya me empezaron a dar indicaciones de qué decir o no decir, entonces no me gusta'. Está mintiendo. No te dicen nada qué decir ni qué no decir

"Una mecánica de presentar la información que a mí no me gusta. Me enojé, no sé si hice mal o bien, y se terminó. Ya está, terminó ahí, y le tengo el respeto y el cariño de siempre", concluyó Kablan.

El cruce entre Paulo Kablan y Diego Brancatelli

Al referirse al caso del policía que sufrió el robo de su moto y le disparó al delincuente por la espalda, en su rol provisorio de conductor Brancatelli expresó su visión.

"Es un tema que va a generar polémica seguramente, porque hay mucha gente que está a favor de que la policía actúe así, y hay otros que creemos en que hay una Constitución y hay división de poderes, y una Justicia que tiene que decidir el futuro de la gente", planteó.

"Estamos hablando de si es delito o no es delito, es otra cosa", lo cruzó Kablan. "Yo creo que hay que dar la voz de 'alto', llevarlo preso y que la Justicia decida", respondió Brancatelli. Pero su compañero se mantuvo firme

¡TENSIÓN EN C5N! Paulo Kablan abandonó el estudio tras un feroz cruce con Brancatelli

No es una cuestión de creer, es la ley. Estás haciendo una interpretación antojadiza, que no es lo que se ve. Es un tema de ley. La legítima defensa es la legítima defensa. No es un tema de qué país queremos, es la ley No es una cuestión de creer, es la ley. Estás haciendo una interpretación antojadiza, que no es lo que se ve. Es un tema de ley. La legítima defensa es la legítima defensa. No es un tema de qué país queremos, es la ley

"Lo vamos a seguir discutiendo seguramente", dijo Brancatelli antes de mandar a una tanda publicitaria, decidido a tener la última palabra. Pero Kablan intervino: "No hay debate de eso".

"¿No hay debate? Bueno, entonces dejame de debatir, si opinamos distinto, permitime no coincidir con eso", cerró el conductor.

