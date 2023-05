Cédula verde: Qué pasa si está vencida y cómo renovarla para evitar multas

Lo importante es conocer que, una vez expirada, la cédula verde ya no podrá ser utilizada por terceras personas para conducir. Es decir, por alguien que no sea el titular registral del vehículo. Desde la fecha de vencimiento, si el propietario o un copropietario quisiera que alguien más emplee el vehículo, ya no bastará con darle la cédula verde.