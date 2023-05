Tras el 'Dipy', Javier Milei va por un apellido 'agropecuario'

El potencial candidato de Javier Milei es productor rural y hermano de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, está casado con la hija de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla El potencial candidato de Javier Milei es productor rural y hermano de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, está casado con la hija de Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de Jorge Rafael Videla