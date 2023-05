Axel Kicillof para Presidente obliga a PASO en FdT

Si bien el referente camporista está haciendo un rally de reuniones y recorridas con dirigentes de todo el país, su nivel de conocimiento tiene un piso bajo a nivel nacional y no queda demasiado tiempo para que pueda instalarse y al mismo tiempo generar entusiasmo en la militancia.

Es por eso que en el Instituto Patria barajan un plan B que tiene como protagonista al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner -y cada vez más dirigentes del peronismo- están convencidos de que sin contar a Cristina Kirchner, quien ya dijo varias veces que no quiere participar electoralmente este año, el dirigente kirchnerista que más efervescencia provoca en las bases y quien más retiene el voto de la vicepresidenta es Kicillof, por lo que su presencia en la boleta presidencial sería la mejor solución para llegar al balotaje, el objetivo de mínima que tiene el Frente de Todos.

El ex ministro de Economía no quiere saber nada con moverse del lugar dónde está, y para marcar la cancha ya colgó gigantografías con la leyenda "Axel Gobernador" en las rutas bonaerenses. Kicillof es consciente que en la provincia, donde no hay balotaje y se gana por un solo voto, tiene el camino bastante allanado hacia la reelección según marca la mayoría de las encuestas.

En cambio, una aventura como candidato presidencial ofrece un panorama bastante menos alentador. Quedarse en la provincia le garantizaría no sólo conservar la provincia más fuerte en términos políticos y demográficos sino convertirse (junto a Cristina Kirchner) en el principal referente opositor en caso de que la oposición se haga con el poder nacional.

La permanencia de Kicillof en la provincia es garantía de una muy probable victoria del Frente de Todos, mientras que improvisar con otro candidato implicaría una jugada con resultados imprevisibles. El gobernador prefiere no tomar riesgos, eso lo dejó claro desde el principio. Pero también en el kicillofismo ya reconocen que si Cristina Kirchner se lo pidiera, no le quedaría más remedio que aceptar mudar la candidatura a la liga nacional.

Aquí es donde entraría en juego la teoría del enroque, que Cristina Kirchner tiene cada vez más en cuenta. Con Kicillof en la boleta presidencial, quedaría la vacante para la candidatura a gobernador, y allí podría recalar De Pedro.

En su carácter de titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, uno de los principales impulsores de la tesis "Axel para arriba" que tanto resiste el gobernador, le preparó al ministro de Interior una foto muy sugestiva en Quilmes junto a los intendentes peronistas de las populosas 1ra. y 3ra. sección electoral. (...)".

frente renovador.jpeg ¿Y qué haría el Frente Renovador en este hipotético caso?

Más data

En La Política Online, se afirma:

"(...) En el kirchnerismo no creen que Cristina anuncie el candidato en el acto del 25 de Mayo: "No es el ámbito", afirmó a LPO un dirigente que conoce bien a la vicepresidenta. Pero la misma fuente evaluó que es posible que luego de las elecciones de Tucumán del 11 de Junio, venga la definición.

(...) "Si nuestra fuerza política decide que eso (la candidatura presidencial de Kicillof) es estratégicamente mejor, (Kicillof) no tiene problema en hacerlo" y para que no quedaran dudas agregó: "Cuando digo fuerza política digo Cristina.

La presión sobre Kicillof para que sea candidato a Presidente se aceleró este lunes 22/05, luego que el fin de semana el gobernador apareciera en afiches promocionando su reelección. Una movida que respaldó en las redes su mano derecha, Carlos Bianco, y que cayó muy mal en el entorno de Máximo Kirchner, al punto que el gobernador no fue parte de la reunión que tuvo este lunes el hijo de la vicepresidenta con los intendentes del Conurbano, a la que si se invitó a Wado de Pedro.

De ahí que hayan empezado a circular las versiones de un posible enroque: Axel Presidente, Wado Gobernador. "¿Quién te dijo que vas a ganar la provincia con un candidato a Presidente flojo?", le preguntó Máximo en una de las tantas discusiones que tuvieron sobre el tema.

La pregunta es medular y apunta a un interrogante central: "¿Que empuja más en la provincia, la boleta de Presidente o la de gobernador?" (...)".

