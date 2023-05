Acto K en Plaza de Mayo: Interna al rojo vivo y un dato amenazante

El presidente Alberto Fernández convocó a la militancia a sumarse al acto del jueves 25 de mayo, aunque no confirmó si participará activamente. Algunas versiones indican que el mandatario generó la furia del kirchnerismo duro cuando habló, días atrás, de la corrupción K en el período 2003-2015.

"Cristina no es corrupta, yo la conozco. Eso lo puedo afirmar sin dudar. No lo es", había asegurado el mandatario, pero agregó: "Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública, pero los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos, por eso me parece que hay que hacer la diferencia".

Parece que esta última frase, referente a "descuidos éticos graves" de CFK, generó mucho malestar y el kirchnerismo duro no quiere ni ver a Alberto Fernández en el acto de Plaza de Mayo.

Acto en Plaza de Mayo: Dato que amenaza la convocatoria

Si bien el FdT se ilusiona con un acto histórico y desborde de militancia (aunque generó suspicacias que hayan modificado el lugar de convocatoria, de la Avenida 9 de Julio a la Plaza de Mayo...) hay un dato que amenaza la convocatoria e, incluso, el propio acto: el pronóstico meteorológico.

Ayer se inició el armado del escenario que tendrá a Cristina Kirchner como la única oradora, ubicado a metros de las puertas de la Casa Rosada. Pero, ¿qué pasa si llueve mucho? El acto podría tener algo de épica pero también podría ser riesgoso y, sin dudas, afectaría el nivel de convocatoria.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para el jueves 25 de Mayo una jornada con tormentas y lluvias en la Capital Federal.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta por tormentas intensas y posible caída de granizo a partir de la madrugada del miércoles 24 de mayo, que se extenderá hasta el viernes 26 de mayo, en principio.

¿Se le aguará el acto al kirchnerismo? ¿Hay Plan B en caso de tormentas? De momento, no hay información oficial acerca de posibles modificaciones (o cancelación) por este probable contratiempo climático. El tiempo (y el clima...) lo dirá.

Desde ayer al mediodía comenzó el despliegue de estructuras y de operarios quienes, desde esta mañana, aceleraron el ritmo de los trabajos para montar el imponente escenario ubicado en la Plaza de Mayo, entre laPirámide de Mayo y el Monumento a Manuel Belgrano, de espaldas a la Casa de Gobierno.

La tribuna desde dónde dirigirá la palabra la Vicepresidenta se eleva cerca de 3 metros del suelo y tiene un frente de más de 15 metros de largo, coronada por dos pantallas gigantes a cada uno de los lados.

Alrededor del escenario ya se colocaron las vallas de seguridad, formando un anillo de 30 metros de diámetro, dónde sólo accederán los organizadores y los invitados especiales, según consigna la agencia Télam.

Entre las rejas de la Casa Rosada y la parte trasera del espacio donde se desarrollará la acción pública se montaron equipos electrógenos, camerinos y dos carpas de más de 25 metros de largo para recibir a los invitados cerca de la intersección de Balcarce e Hipólito Yrigoyen.

Y en el otro extremo de la Plaza, también se montaron tres pantallas y torres de sonido que apuntan, cada una a la Avenida de Mayo, a la Diagonal Julio A. Roca y a la Diagonal Roque Sáenz Peña.

