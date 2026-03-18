Incidentes en Plaza de Mayo: Forcejeos entre personas con discapacidad y la policía

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada", expresó Macizo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/violet616/status/2034278132513898797&partner=&hide_thread=false Bancando los trapos! NO AL AJUSTE EN DISCAPACIDAD!!! pic.twitter.com/Gf5KUG99m6 — Evelyn (@violet616) March 18, 2026

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”: “Dicen que Economía no gira a los fondos”, agregó.

Por otra parte, señaló que una de las iniciativas que están discutiendo es hacer un acampe "por tiempo indeterminado” para "mostrar la realidad" así como lo hicieron en la gestión anterior, de Alberto Fernández, donde llevaron adelante cuatro medidas similares.

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