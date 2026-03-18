Una protesta de un grupo de personas con discapacidad, sus familiares y prestadores en reclamo de la Ley de Emergencia para el sector terminó con forcejeos con efectivos de la Policía Federal este miércoles (18/3) cuando los manifestantes intentaron instalar un gazebo en Plaza Mayo.
PROTESTA
Incidentes en Plaza de Mayo: Forcejeos entre personas con discapacidad y la policía
Un grupo de personas con discapacidad y sus familiares protagonizaron forcejeos con la policía al instalar un gazebo como parte de una protesta en Plaza de Mayo
Plazo de Mayo: el reclamo que terminó con incidentes
Un grupo de familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área se concentraron este miércoles a la mañana en Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno para reclamar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el pago de deudas del Programa Incluir Salud y por parte del PAMI.
Como parte de la protesta para visibilizar sus reclamos al presidente Javier Milei, los manifestantes intentaron instalar un gazebo en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, lo que derivó en el accionar de efectivos de la Policía Federal que custodian el lugar y procedieron a desarmar la carpa.
Los manifestantes se opusieron al retiro del gazebo e intentaron evitar que los policías desarmaran la estructura lo que derivó en un forcejeo entre ambos donde una niña en silla de ruedas quedó en medio de la situación, corriendo peligro. Sin embargo, no hubo heridos tras los incidentes y la fuerza policial fue reforzada en la zona.
Deudas desde septiembre de 2025
Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) en declaraciones a la agencia NA exigió al Gobierno que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado que en algunos casos se trata de deudas de septiembre de 2025.
“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada", expresó Macizo.
En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”: “Dicen que Economía no gira a los fondos”, agregó.
Por otra parte, señaló que una de las iniciativas que están discutiendo es hacer un acampe "por tiempo indeterminado” para "mostrar la realidad" así como lo hicieron en la gestión anterior, de Alberto Fernández, donde llevaron adelante cuatro medidas similares.
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