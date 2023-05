Grupo Indalo, como CFK y el FdT: Giro desesperado al centro

Lo que ocurre es que, tal y como la propia ex mandataria indicó, "esta es una elección de tercios en la que lo importante no es el techo sino el piso para poder entrar al balotaje". Dicho de otra manera, dentro del Frente de Todos saben que llegar a la segunda vuelta no está asegurado.

De este modo, el holding propiedad de Cristóbal López y Fabian de Sousa se esfuerza por ablandar la carga ideológica de sus ciclos y para ello intentó repatriar a González Oro, que justamente debido a ese motivo se desvinculó del medio en primer lugar.

Mientras que el temor de parte de la coalición gobernante es no alcanzar el piso mínimo de votos, el Grupo Indalo, y puntualmente en Radio 10, se desesperan ante el repunte de Radio Rivadavia tras la llegada de Marcelo Longobardi a su primera mañana y la posibilidad de que le arrebate el tercer lugar en el ranking de rating

Lamentablemente para la empresa no le bastó con que demostrar una absoluta falta de ideas al considerar al retirado González Oro como una solución. Además de esto, el conductor rechazó la propuesta, e irónicamente, manifestó que tomó su decisión luego de haber visto el reportaje a la Vicepresidenta en C5N el pasado jueves 18 de mayo.

Oscar Gonzáles Oro: "Después de ver a Cristina decidí no volver a trabajar en Argentina"

"Iba a volver, hasta que el viernes a la noche vi lo que vi. Porque no tengo un medio a mi medida. No porque yo sea El Negro Oro. No. Yo quiero un medio, como en los que siempre trabajé, como en Rivadavia, en La Red, en Radio 10, la de Daniel Hadad. Y hoy los medios no me van a permitir hablar como estoy hablando hoy", le explicó el locutor a Nelson Castro en TN.

No voy a volver, al menos por ahora. Esa maldita grieta que me enferma, que me hace daños, me va a afectar a mi salud. Si me trago todo lo que tengo ganas de decir, me va a dar una úlcera. Yo dije alguna vez que, si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta, y cada vez que voy a la Argentina la grieta es más profunda No voy a volver, al menos por ahora. Esa maldita grieta que me enferma, que me hace daños, me va a afectar a mi salud. Si me trago todo lo que tengo ganas de decir, me va a dar una úlcera. Yo dije alguna vez que, si vuelvo, vuelvo a cerrar la grieta, y cada vez que voy a la Argentina la grieta es más profunda

González Oro amplió tales declaraciones con Luis Majul cuando fue invitado a participar de La cornisa, en LN+: "Esa noche cuando corté decidí no volver a trabajar en Argentina. Vos hablabas de las entrevistas de El Observador [medio uruguayo en el que encabeza un ciclo de reportajes], que me hace muy feliz hacerlas, y que las hago aquí o en Montevideo, algunas en Buenos Aires".

Y agregó: "Me da la posibilidad de invitar a Pepe Mujica y a (Julio María) Sanguinetti, y no pasa nada. A (Luis Alberto) Lacalle Herrera, padre del presidente actual Lacalle Pou, y no pasa nada. Puedo entrevistar a quien se me de la gana, en Argentina no. Y nadie me critica, nadie me dice nada por qué voy desde otro lado, quiero que me cuenten en verdad para qué quieren ser".

