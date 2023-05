Sin debate: El punto que cierra la grieta cordobesa

CÓRDOBA. Finalmente, Córdoba no tendrá un debate entre sus candidatos a gobernador y la provincia encarará las elecciones 2023 con una campaña sin choques en vivo. La propuesta, que fue enviada por varios medios de comunicación a los diferentes postulantes, no tuvo frutos y dejó en evidencia al menos un punto de encuentro entre ellos: no quieren discutir.