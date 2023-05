Muertos, mutilados e importaciones: Vaca Muerta, una joya en problemas

"Cansados de los accidentes trágicos que cuestan vidas o dejan trabajadores mutilados y ante la ausencia de respuestas de parte de las empresas y del Gobierno Nacional para poner fin a esta situación, decidimos poner en marcha un plan de lucha definido el jueves pasado", comunicaron desde la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

"Estamos hartos de ver como las discusiones sin sentido se prolongan el tiempo con el solo fin de dilatar la toma de medidas. La displicencia miserable de quienes tienen poder de decisión cuesta o destroza vidas de trabajadores y eso es inadmisible. El fin de nuestra organización sindical es el cuidado de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores y sus familias. Es insoportable y doloroso ver cómo a pesar de las denuncias que hacemos ante los órganos responsables caen en saco vacío", expresaron desde el gremio.

rucci vn.jpg En medio de un paro por tiempo indeterminado y en reclamo de medidas de seguridad en Vaca Muerta, luego que un trabajador perdiera el brazo por un accidente en un yacimiento, los petroleros mantendrán una reunión con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) en el Ministerio de Trabajo de Nación.

Exigieron que además "de medidas urgentes y reales", esté presente el ministerio de Trabajo de Nación y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en la zona "para que dejen de tomar decisiones de escritorio y conozcan el territorio".

"Los trabajadores son un legajo que aporta dinero y solo sirven para batir récords de producción, mientras nosotros batimos récords de muertes. Es claro que las responsabilidades son en cadena y que falta compromiso efectivo para cuidar a los seres humanos", sostuvieron desde el sindicato petrolero.

"Comenzaron en el día de la fecha (por ayer), de forma unilateral y sin aviso previo alguno, un paro general de actividades en el ámbito de las provincias del Neuquén, Río Negro y La Pampa, con la consiguiente afectación de la producción y distribución de hidrocarburos", repudiaron la medida desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), en una nota firmada por el director ejecutivo, Manuel García Mansilla.

En el escrito dirigido a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación, Kelly Olmos, señalaron desde CEPH que el paro definido por el sindicato "afecta de forma directa la producción y distribución de hidrocarburos en las provincias mencionadas". Ante esto, solicitaron que "se dicte la conciliación obligatoria y se dispongan todas las medidas legales adicionales a su alcance a fin de evitar perjuicios en la producción y en la distribución de hidrocarburos".

Rucci respondió que se debe pensar en las afectaciones que sufren los trabajadores, con compañeros muertos y mutilados.

Explicó que había pedido que la reunión de esta mañana se realice a primera hora, pero desde la Cámara le pidieron que sea a las 11:00, lo que le daba la pauta de que "no tenían nada" Explicó que había pedido que la reunión de esta mañana se realice a primera hora, pero desde la Cámara le pidieron que sea a las 11:00, lo que le daba la pauta de que "no tenían nada"

Pymes, en alerta al no poder importar

Además de las medidas de fuerza en reclamo por seguridad por parte de petroleros, en Vaca Muerta se suma además otro problema: las complicaciones para importar.

container, exportaciones e importaciones La falta de acceso a divisas y de aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) también son un problema para la actividad en Vaca Muerta.

La falta de acceso a divisas y de aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) dificultan el panorama para importar herramientas e insumos claves en sus operaciones: "Trabajamos en conjunto con las empresas para encontrar alternativas", expresó la gerenta del Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén, Natalia Muguerza.

El país atraviesa una escasez estructural de divisas que condiciona el financiamiento a las empresas para obtener importaciones. Las compañías "necesitan financiamiento. Si el Banco Central (BCRA) no tiene, la empresa tiene que salir a buscar financiamiento de otros bancos y eso tiene un costo extra que se suma", subrayó la referente en diálogo con 'Energía On'.

En la actualidad, desde el depósito fiscal aduanero están "incentivando a las Pymes para buscar en conjunto equipos pero eso tiene un costo altísimo. El Banco Central no tiene dólares por eso hay que buscar un financiamiento en el país pero tampoco hay muchos bancos que lo pueden dar" , definió Muguerza.

Además de la falta de financiamiento, uno de los factores determinantes es el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), "destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación", informaron desde AFIP. Este sistema analiza la "capacidad económica y financiera del importador" a través de distintos criterios.

En general, el sistema puede llegar a tener demoras de hasta 90 días, según una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Sin embargo, según expresó la referente, "no está habiendo aprobación del SIRA" desde los organismos involucrados que son la secretaría de Comercio, la AFIP y la Dirección Nacional de Aduana.

Esto imposibilita directamente el acceso a las importaciones. Un detalle a remarcar es que en la práctica el BCRA no participa en la autorización de las SIRA. Sin embargo, el BCRA toma protagonismo cuando la SIRA está en estado salida.

Allí evalúa las solicitudes de plazos para acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) para el pago a las importaciones o si las firmas quieren abonar con tenencia propia de moneda extranjera.

Estos factores clave pone en juego no sólo las operaciones de la empresa si no también las de Vaca Muerta. "Veo el estado de desesperación que tiene las Pymes neuquinas al no poder importar", remarcó Estos factores clave pone en juego no sólo las operaciones de la empresa si no también las de Vaca Muerta. "Veo el estado de desesperación que tiene las Pymes neuquinas al no poder importar", remarcó

Más noticias de Urgente24

CFK sigue líder digital FdT, le sigue Sergio Massa pero...

Privacidad en riesgo: Meta sufre multa récord por 'traficar' datos

Polémica: La Nación blanqueó su apuesta al caos y triunfo opositor

Con buena elección, JxC le quitó una localidad a Schiaretti

Tras acuerdo con bancos, Sergio Massa sale a apuntalar el consumo