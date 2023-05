Tercero, el PJ tenía que elegir quién iba a suceder a Gildo Insfrán como presidente del Congreso y quién iba a ser el encargado de hacer las alianzas en nombre del Partido Justicialista. Esa decisión demoró el arranque, hubo varios propuestos y parece que las conversaciones no fueron del todo amables pero los gobernadores peronistas finalmente impusieron a Gildo Insfrán", agregó.

Las alianzas, hasta hoy, no existen. Hay que construirlas y Gildo Insfrán es peronista y va a hacer sólo lo que le convenga al peronismo. Está todo por verse. Esto empieza de cero. La unidad tal como la conocemos hoy no funciona. Esperemos que sea una unidad mejor que la conocemos hoy. No hay unidad. No se hablan Las alianzas, hasta hoy, no existen. Hay que construirlas y Gildo Insfrán es peronista y va a hacer sólo lo que le convenga al peronismo. Está todo por verse. Esto empieza de cero. La unidad tal como la conocemos hoy no funciona. Esperemos que sea una unidad mejor que la conocemos hoy. No hay unidad. No se hablan

image.png

El analista político y director de la consultora Opinión Pública vaticinó que faltan candidatos que representen más a los gobernadores porque "si uno mira las elecciones provinciales, la gente vota siempre local. No está descontenta con su gobernador o intendente. Está descontenta con el gobierno nacional. Entonces, no hay que tomar la proyección en base a las provincias con lo que va a suceder a nivel nacional".

A su vez, puso en discusión al mninistro de Economía, Sergio Massa, como el candidato del consenso y deslizó ciertas dudas sobre el pacto con CFK: "Los acuerdos tienen que arrancar cuanto antes pero no logro imaginarme quién puede ser un candidato de síntesis. Me da la impresión que esa triple alianza que existía entre Cristina, Máximo y Sergio Massa con vistas a que Sergio sea el candidato, se debilitó ayer y me da la impresión de que Sergio va a recuperar su identidad en el Frente Renovador que tiene un congreso anunciado".

image.png

"Lo mejor sería que haya PASO competitivas en las que todos jueguen, pese a que jueguen 6, cada candidato saque de 8 o 9 puntos y no figure después entre los más votados. La gente no es tonta; sabe que se toma al espacio en su conjunto sino Javier Milei es el próximo presidente si es el más votado (en las PASO).

Al peronismo lo veo competitivo dependiendo del tipo de alianza y con quién. Hay mucho peronismo por fuera del Frente de Todos: Guillermo Moreno, Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, Juan Schiaretti, los Rodríguez Sáa", disparó.

Sobre el cierre, dejó sobre la mesa la idea de que se podría anunciar un plan de gobierno: "Se va a tener que reconstituir y hacer una coalición amplia alrededor de un programa de gobierno. Sospecho que el plan está hecho. Cuando Cristina habla de que lo primero que hace falta es un plan de gobierno y después ver quién es el mejor candidato para llevarlo a cabo, creo que lo dijo porque tiene un grupo que elaboró un plan de gobierno. Seguramente, nos vamos a enterar cuál es y se pondrá en discusión no ya del Frente de Todos, olvidate del Frente de Todos. Es más, no creo que el nombre Frente de Todos esté capacitado para ganar una elección.

Su rol será apoyar a aquel que resulte candidato. Ella lider un espacio amplísimo y será una fuente de consulta permanente en base a la experiencia que tiene por los años al lado de Néstor Kirchner, dos veces presidenta, senadora, diputada y vicepresidente".

Más contenido en Urgente24

Peugeot y el auto argentino que no se venderá en Argentina

La interna de JxC dinamitó el pase de LN: Feinmann vs. Viale

El BCRA se quedó corto y se picó el dólar blue (otra vez)

Alimento: Si ves esto en un huevo, tíralo de una vez

Furia K vs. Gustavo Sylvestre y Eduardo Valdés: "Operadores"