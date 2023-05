4ta. vez que Ella dice No: Los nuevos huérfanos que deja CFK

Son tiempos en los cuales el cuidado de las expresiones que se recogen es vital para no ingresar al quirófano de las operaciones de acción psicológica tan insistentes por estas horas.

Detrás del deseo de Kicillof Presidente se encuentra, desde hace mucho tiempo, Máximo Kirchner (y Martín Insaurralde). Algo sucede en la relación entre Máximo y su madre, CFK. Tienen estrategias, objetivos y definiciones cada vez más diferentes. En el caso del Jefe de Gabinete de Ministros del gobernador, ¿su liderazgo de alcaldes del GBA se circunscribe a la eventual interlocución con ella vía el hijo?

Desde las oficinas del gobernador siempre aseguraron tener el compromiso de CFK de no pedirle el salto a la arena nacional. ¿No hay diálogo directo con AK?

Los movimientos internos en La Cámpora permiten entender ciertas acciones recientes. Por ejemplo, la relación entre el presidente del PJ bonaerense y el ex secretario general de la organización y ministro de Desarrollo Social de la provincia, Andrés Larroque, pasa por un mal momento. Por eso se comprenden las expresiones del 'Cuervo' insistiendo en la candidatura de Cristina a Presidente y de Axel a gobernador.

“Él se imagina a sí mismo como el ministro político de Axel en el futuro”, explica la misma fuente camporista que milita en el grupo desde el inicio, cuando los reunió Néstor Kirchner para utilizarlos contra la estructura convencional del PJ.

maximo-larroque.jpg Máximo Kirchner y Andrés 'Cuervo' Larroque: El presente es diferente al pasado.

20 años

Entonces, la lectura que se hace de estas cuestiones, puertas adentro de despachos bonaerenses, es que, en caso de retener Kicillof la provincia de Buenos Aires, el futuro de Máximo en el territorio estará muy acotado.

“Si eso sucede, Máximo se tiene que volver a Santa Cruz”, afirman desde el núcleo duro camporista. A ello hay que sumarle un nuevo fantasma, adelantado por este medio hace varios meses atrás, y es la posibilidad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle con respecto a la legalidad o no de la presidencia de Máximo del PJ Bonaerense.

En aquel momento, a mediados de marzo, ya corría con fuerza el rumor de que la Corte podía expresarse al respecto. Los casos recientes de las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán avivaron las tensiones e incluso le sirvieron a CFK para argumentar por qué ella sostiene que se encuentra proscripta. No vale la pena ahondar en esos detalles que sólo sirven para sostener el relato de los propios. Evitar las urnas también es eludir la constatación de cuántos de los supuestos apoyos son reales. Ya lo entendieron Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Los 20 años de kirchnerismo permiten recuperar la memoria de aquellos tiempos y tender semejanzas con este presente. Néstor Kirchner logró ser Presidente en una elección atomizada por Eduardo Duhalde. Vamos camino a un tablero similar, al menos en las PASO.

En ese contexto se entiende el reclamo de Sergio Massa, líder del Frente Renovador, para que el Frente oficialista vaya con candidato único. En tanto, la coalición Juntos por el Cambio no podrá evitar la competencia doméstica; y Javier Milei puede ser el más votado en términos individuales aunque eso no le garantiza ganar la 2da. (o 3ra. vuelta, el balotaje).

Kicillof-cristina.jpg Axel Kicillof y CFK.

'Wado', Massa y el FMI

En un despacho del GBA esperaban ver hasta dónde podía instalarse la precandidatura del ministro del interior Eduardo De Pedro, cuyo sobrenombre 'Wado' apareció en diversos paredones del conurbano. E incluso en las últimas horas él subió al avión a varios intendentes bonaerenses para que lo acompañen en actividades de gobierno por el interior del país. ¿Cuál es el rol de los gobernadores en el futuro próximo, en especial en relación a proyectos de binomios del FdT sólo integrados por Provincia de Buenos Aires?

wado-pintadas.jpg Una de las pintadas promocionando a 'Wado' de Pedro que se esparcieron en el Conurbano después de la carta de CFK.

Esta cuestión convive con la idea de Massa para vestirse de precandidato a Presidente... siempre y cuando pueda concretar algunas cuestiones previas, caso

ampliación de swap con China,

adelantamiento del giro del FMI y

acuerdo con el banco de BRICS, entre otras cosas.

Todo eso hace a la macroeconomía. Pero, además, falta algo contundente acerca de la microeconomía. Por ejemplo, ¿qué hacer con el IVA u otros tributos que castigan a una comunidad de contribuyentes enojados con el Estado grandilocuente, ineficiente y oneroso? Si se compite con Javier Milei hay que hacerlo desde el discurso no desde el cuestionamiento del otro.

El titular del Palacio de Hacienda procura mostrarse activo en la gestión. Pero también exhibe volumen político. Este miércoles 17/05 recibió al reelecto gobernador de Salta, Gustavo Saénz, su ex compañero de binomio presidencial: gobernador que gana, visita a Massa. En política, tiene una lectura. Nadie regala un foto porque sí. Creen en el 5to. piso de Hacienda que un mano a mano con Javier Milei podría depositarlos en la Casa Rosada el 10/12.

En 2003, quien era gobernador de la Provincia de Santa Cruz fue elegido por Eduardo Duhalde como candidato presidencial, luego de fracasar en opciones previas (Carlos Reutemann, José Manuel De la Sota y Felipe Solá, entre otros). Un dato de gobernador bonaerense a gobernador bonaerense: “Felipe no la vio, pensó que la propuesta era para sacarlo de la provincia”, recuerda un Barón del Conurbano de ese entonces, que participó de las negociaciones.

La desconfianza que tenía Solá se asemeja a la que tiene Kicillof. Nadie le puede garantizar que si él fuese candidato vaya a ganar la Presidencia. A su vez, por razones endebles, sostienen que la provincia de Buenos Aires se gana igual, aunque se pierda la Nación. Habrá que verlo.

Es el motivo que alienta la idea de desdoblar la elección bonaerense. Pero suena más a amenaza que a táctica verdadera: Si el gobernador modificara el calendario, iría a una contienda sin candidatos nacionales en la boleta, con el riesgo de polarizar con Juntos por el Cambio y hoyquien mejor mide es Diego Santilli.

El FdT precisa de Javier Milei pero si desdobla, no hay rescate posible. Los resultados provinciales hasta aquí han mostrado que la gente podría votar a Milei pero no a los candidatos que apoyan al economista: los votos de Milei no se han trasladado a sus referentes (el caso de Martín Menem, por ejemplo)... a no ser que, en las oficinas de la capital provincial, La Plata, tengan encuestas que muestren que el libertario le resta más al peronismo que a Juntos por el Cambio....

massa saenz.jpg Sergio Massa y Gustavo Sáenz.

Los Barones

La salida de CFK genera un panorama inédito para varios de los Barones del Conurbano, acostumbrados a beneficiarse con el arrastre de la exPresidente en las boletas. Es cierto que no todos están en la misma situación e, incluso, hay jefes comunales que miden mejor que los posibles candidatos nacionales o provinciales del FdT. Pero varios de ellos pueden estar en problemas. Mucho más en distritos donde la figura de CFK es más fuerte: 2do. y 3er. cordón del Gran Buenos Aires.

En esas tierras, asoman posibles sorpresas. Días atrás llegó una encuesta desde Moreno en la que sorprendieron los números de Milei. Su referente local - Ramón Vera - no es un libertario sino un experimentado dirigente peronista, con varias logísticas electorales sobre el hombro. Por eso, a la opción desdoblar o no, se le suma la ausencia de CFK, lo que requiere analizar caso por caso a las comunas hoy gobernadas por el Frente de Todos.

No es muy diferente lo que acontece en aquellos distritos de Juntos por el Cambio. La interna Patricia Bullrich vs. Horacio Rodríguez Larreta los erosiona. Además, está la otra disputa interna, por la gobernación bonaerense.

Por ahora, Bullrich no define a su candidato

¿Qué espera ella?

¿Por qué no se decide?

Cualquiera sea el caso, su decisión dejará heridas. Pero, tal como se dijo alguna vez: en la política no siempre se juega para ganar, sino para tener, y este será un nuevo ejemplo.

