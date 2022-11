Guillermo Francella también harto de la grieta, el gran negocio de los políticos

A su vez, insistió en la situación complicada en la que se encuentra el país en términos políticos y económicos: "No quiero vivir lo que pasa en el país con desesperanza porque me paralizaría y no me gustaría que me suceda eso. ¿Que tengo un grado de escepticismo? Bueno, venimos de hace muchos años. No entiendo la imposibilidad de levantar cabeza en la Argentina. Ya estoy muy grande y he vivido tantas cosas que cómo no voy a estar triste por lo que ocurre en mi querido y amado país. No me movería de acá ni ebrio ni dormido. Toda esta fantasía de irse a otro lado, me muero, ni en pedo. Siempre sos un extranjero, hablan de otro modo, se ríen de otras cosas, sienten de otra manera y jamás me engancharía".