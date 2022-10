Todo lo que se anda diciendo sobre presiones sindicales a la serie 'El Encargado' es cierto. Y es bastante peor. Las presiones también son estatales. Es una locura fascista, pero es así Todo lo que se anda diciendo sobre presiones sindicales a la serie 'El Encargado' es cierto. Y es bastante peor. Las presiones también son estatales. Es una locura fascista, pero es así

El columnista de cine de Radio Mitre, Santiago García, lanzó:

Parece que El encargado no le cayó bien a cierto grupo y se bajó la orden de que ninguno de los medios que lo conforman debe mencionar la serie. Estigmatiza al gremio dijo el sindicalista que está al frente de ese grupo. Además de fachos, brutos Parece que El encargado no le cayó bien a cierto grupo y se bajó la orden de que ninguno de los medios que lo conforman debe mencionar la serie. Estigmatiza al gremio dijo el sindicalista que está al frente de ese grupo. Además de fachos, brutos

El chimentero Ángel de Brito opinó en ese posteo: “Que no vean 'Aquí no hay quien viva'”.

Y la artista plástica Sara Stewart Brown replicó:

Si es por eso, deberían ofenderse todos los sindicatos, el de abogados a la cabeza Si es por eso, deberían ofenderse todos los sindicatos, el de abogados a la cabeza

De ser así, resulta insólito porque, según Clarín, los encargados porteños se tomaron con risa algunas actitudes y hasta comprendieron que es una serie que trata de exagerar los personajes.

"Yo tengo llaves de algunos departamentos pero nunca me se ocurre entrar sin permiso. La ficción exagera un poco, lógico”, dijo Ángel Barboza, de barrio Congreso.

En el mismo barrio, su vecino de la cuadra, Rodrigo Cardozo quien tiene 30 años y trabaja desde los 19 como encargado, coincide. "No te cae bien todo el mundo y con los que no te llevás bien, tenés que disimular y caretearla un poco. Me identifiqué mucho con esa doble cara del personaje", cuenta.

En otra punta de la Ciudad, Jorge Gutiérrez, que trabaja en un edificio de Recoleta hace 36 años, todavía no pudo ver la serie pero se alegra de que un actor tan popular como Francella interprete a un portero. "Ya era hora de que apareciéramos", dice mientras una vecina del edificio, cuando lo ve posando para las fotos, asegura: "Jorge es el mejor encargado".

Dirección del edificio de Guillermo Francella en El Encargado

Otros, más detallistas, directamente recurrieron a las redes sociales para saber cuál es el edificio en el que Guillermo Francella se desempeña como encargado.

Opiniones van, opiniones vienen, lograron encontrarla gracias a Google Maps: Arribeños 1630, entre Virrey del Pino y José Hernández, en Belgrano.

