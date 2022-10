Visa pega volantazo a medida que los jóvenes huyen del sistema

La realidad con esto es que VISA, al igual que el resto de los bancos tradicionales, está sufriendo el cambio generacional. Y es que hoy, los jóvenes no conocen lo que es un banco -no tienen necesidad de ir- y están encontrando la solución en las fintech y ahora en el mundo cripto. Bancos digitales y billeteras de pago logran cumplir con los requisitos de un banco tradicional sin costos adicionales. Los bancos tradicionales, naturalmente, tienen salvada a su clientela mayor dado lo engorroso que es salir y cambiarse de banco, pero con los jóvenes no pasa, ellos no tienen cuenta bancaria y terminan incurriendo en el mundo de los pagos y las finanzas a través del as fintech o billeteras virtuales haciendo que el proceso de tener una cuenta bancaria se vuelva completamente obsoleto. Por eso mismo VISA está desesperado por captar este público y busca meterse en el mundo cripto.