"Que Wado se deje de joder" y el 'plan Mundial' de Alberto Fernández

“¿Usted lo ve candidato al Presidente?”, le consultaron a Aníbal Fernández en rueda de prensa, a lo que respondió firmemente: “Es candidato”, y le repreguntaron: “¿Aunque La Cámpora no quiera?”, a lo que el funcionario volvió a la carga: “Acá no hay nadie que le pueda decir al Presidente que no puede ser candidato”.