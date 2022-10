Máximo Kirchner puso en dudas la candidatura de CFK

alberto y maximo.jpg “No tengo idea en qué anda”, dijo Máximo Kirchner cuando le preguntaron por el presidente Alberto Fernández.

Consultado sobre cuáles son los candidatos del peronismo, Máximo respondió que "hoy por hoy no tiene". Sin embargo, luego recordó que el Presidente intentará buscar un segundo mandato: " Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que Cristina tampoco va a ser, así que habrá que ver".