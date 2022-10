"Alberto fraude" y "CFK 2023 no": Juan Grabois, durísimo contra el gobierno

image.png Juan Grabois había amenazado abandonar el FdT tras los anuncios del ministro Sergio Massa. Luego se retractó.

Consultado por la administración economía a cargo de Sergio Massa, Grabois lo acusó de aplicar un "ajuste light" y opinó: “Me parece que, en el marco de una improvisación negligente en la gestión y los graves errores de Guzmán, pusieron a una figura de autoridad con peso político, cuyas posiciones ideológicas no comparto y que en general, mi experiencia, es que me mintió dos veces: dos veces incumplió sus compromisos con los sectores sociales”.

“Sobre su programa económico, es un ajuste light, pero lo que más me preocupa es que su amistad con Gerardo Morales y un grupo empresario implique el embargo de los recursos estratégicos de la Argentina, como el litio y los minerales raros, los hidrocarburos y el sector agroalimentario, que es lo único que les importa a los poderes extranjeros de nuestro país. No se cuidan en la Argentina los bienes estratégicos”.

CFK 2023 no, yo sí

Asimismo, de cara al 2023 no solo afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner no debería ser candidata sino que no descartó ser postulante presidencial el próximo año.

“Para mí, no. Para mí, si ella es candidata, la vamos a apoyar, no porque sea perfecta. De hecho tengo una diferencia ideológica de base con Cristina. Cristina habla del desarrollo de un capitalismo en serio y nosotros creemos en la necesidad de un sistema alternativo que no tiene nombre, donde el centro no sea el capital, sino el ser humano y la naturaleza. Y otra diferencia es que nosotros creemos que hay que salir de un esquema extractivista, donde la fuente principal de divisas sean, de nuevo, hidrocarburos, agroindustria, agronegocios y minerales. Es decir, que hay que salir de eso”.

image.png La vicepresidenta CFK junto a Juan Grabois.

Luego, en un intento por moderarse y conciliar con los propios, aclaró: “Pero Cristina sigue siendo la representación mayoritaria de los sectores más postergados de la Argentina y objetivamente si uno ve los números, en los dos gobiernos de ella, todos los índices sociales fueron mucho mejores. Entonces, la apoyaría por eso". Aunque insistió: "Pero yo pienso que tiene que haber un recambio generacional”.

En esa línea acusó a CFK de que "sus mayores errores fueron la gente que eligió". "Se confundió con Alberto, se confundió en poner a Massa, se confundió en el armado de las elecciones de 2015. Ella tiene carisma, pero a la hora de ungir, creo que opera algún mecanismo en el que termina ungiendo incluso a gente que se portó mal con ella", remató.

En el cierre de la entrevista, interrogado concretamente por su posible candidatura, tanteó: “Si yo fuera candidato, sería para que no se diluya una militancia que se plantea algo mejor que la administración de lo existente, que es Massa. Si hubiera un candidato ´de centro´, que piensa que está bien el acuerdo con el FMI, que piense que está bien el extractivismo, que trate todo el tiempo de quedar bien con el sector empresario, que no tenga conocimiento ni priorice las políticas de Tierra, Techo y Trabajo, dentro de una interna del Frente de Todos, podría serlo, con el único objeto de que exista una opción para los que tenemos un planteo alternativo”.

