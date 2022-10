La Anarquía, Matilde, Rhaenyra y House of the Dragon

A juzgar por su precisión histórica, las representaciones cinematográficas son una bolsa mixta .

Sin embargo, la fantasía popular, libre de la competencia de la prioridad de “hacer las cosas bien”, puede, a grandes rasgos, reflejar los valores de la sociedad medieval que la inspira.

'House of the Dragon' es uno de esos programas de televisión. Un rey, que carece de un heredero varón a su trono, eleva a su hija adolescente para que sea su sucesora designada, y se produce un complejo drama dinástico.

Esta trama refleja los obstáculos reales a los que se enfrentaban las mujeres que aspiraban a ejercer la autoridad real en la sociedad medieval.

La reina como conducto del poder

George RR Martin, cuyas novelas fueron la base de la serie de HBO 'Game of Thrones', no ha ocultado su inspiración para 'House of the Dragon': the Anarchy, un período de dos décadas, de 1135 a 1154, cuando un ombre y una mujer competían entre sí por el trono inglés.

La historia fue así: Enrique I engendró dos docenas o más de hijos fuera del matrimonio. Pero con su reina, Matilde, sólo tuvo una hija, la futura 'Emperatriz' Matilde, y un hijo, William. Con el nacimiento de William, se cumplió la principal responsabilidad de la realeza medieval: habría un heredero varón.

Entonces ocurrió la tragedia. En 1120, un William borracho, de 17 años, intentó cruzar un canal de noche. Cuando sus timoneles, también ebrios, chocaron contra una roca, el príncipe se ahogó.

La reina había muerto 2 años antes, por lo que Enrique I se volvió a casar, Adeliza de Lovaina, pero no tuvieron hijos juntos. La cuna estaba vacía y las arenas del reloj de arena de Enrique I se agotaron, por lo que resolvió que su única hija legítima, Matilde, ocuparía el trono como reina gobernante.

El movimiento no tenía precedentes en la Inglaterra medieval. Una reina podía ejercer influencia en ausencia física de su marido o cuando, tras la muerte de un rey, su hijo era menor de edad. Su papel, además, como confidente íntima y consejera podría ser trascendental.

Pero no se esperaba que una reina blandiera una espada o dirigiera tropas a la batalla y forjara las lealtades personales sobre las que descansaba la realeza, por no hablar de la misoginia inherente a la sociedad inglesa medieval. La reina era el conducto a través del cual se transfería el poder por matrimonio y nacimiento, no su portadora exclusiva.

Un escenario similar impulsa la trama de 'House of the Dragon'. La preferencia absoluta en el reino ficticio de Westeros por un gobernante masculino se expresa en la escena inicial de la serie.

El viejo rey, habiendo sobrevivido a sus hijos, faculta a un consejo de nobles para elegir a su sucesor entre dos de sus nietos, los primos Rhaenys y Viserys.

Rhaenys, una mujer, es la mayor de las dos.

Sin embargo, el hombre, Viserys, se convierte en rey; y Rhaenys, "la reina que nunca existió", luego reconoce con tristeza que esto representaba "el orden de las cosas".

Sin embargo, una vez instalado, el nuevo rey de Westeros habría entendido la difícil situación de Enrique I de Inglaterra.

Aemma, la reina de Viserys, sufre mortinatos y abortos espontáneos y solo tiene una hija, Rhaenyra. La esperanza de tener un hijo varón se desvanece cuando un parto interrumpido y una cesárea brutal, con la intención de salvar al niño, terminan matando a Aemma. El niño, el heredero anhelado desesperadamente, no vive el día.

Sin hijos, el heredero nombrado de Visery es su hermano menor, el siniestro y libertino Daemon.

Cuando la conducta de Daemon se vuelve intolerable, Viserys lo deshereda y lo destierra. Al quedarse con su pequeña hija Rhaenyra, decide convertirla en una reina gobernante, un papel que la niña disfruta mientras busca cambiar "el orden de las cosas".

Construyendo apoyo para una reina gobernante

El desafío para un rey medieval, ya sea Enrique I o el ficticio Viserys, era persuadir a los nobles para que superaran sus prejuicios y no solo aceptaran sino que apoyaran activamente el ascenso de una mujer al poder.

Enrique I tomó medidas para que su hija fuera agradable para ellos. Matilde, que se había casado con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Enrique V. en 1114, volvió viuda a Inglaterra en 1125.

Enrique I, decidido a forjar un vínculo sacramental entre su hija y los magnates de Inglaterra, obligó a sus barones en 1127 a jurarle su apoyo como su sucesor.

Luego, Enrique I se dedicó a arreglar el matrimonio de Matilda para que pudiera dar a luz a un nieto y reforzar su posición.

Después de las nupcias de Matilda con Geoffrey, conde de Anjou, los barones fueron convocados para renovar su juramento a ella en 1131.

Un hijo, Enrique, nació 2 años después, y siguió un tercer juramento.

Enrique I murió 2 años después de una intoxicación alimentaria después de comer anguilas, su plato favorito.

La durabilidad de sus arreglos para el ascenso de Matilda a la autoridad se puso a prueba de inmediato.

Viserys, en 'House of the Dragon', funciona a partir de un libro de jugadas similar. Los dignos de Poniente juran lealtad a Rhaenyra como sucesora real.

Una vez que Rhaenyra se vuelve casadera, Viserys presenta una plétora de pretendientes para su mano.

Rhaenyra, una novia reticente, finalmente accede a una unión en la que produciría "obedientemente" un heredero varón, pero luego dejaría que su corazón tuviera lo que quería.

El desafortunado resultado es su incapacidad para concebir con su esposo mientras tiene tres hijos de un amante. Su situación se complica aún más por el nuevo matrimonio de Viserys con la dama Alicent , quien le da hijos. Los peligros acechan el camino de Rhaenyra hacia el poder.

En Westeros, como en Inglaterra, se espera que una princesa guarde su castidad de cerca hasta el matrimonio y, una vez casada, sea monógama y no se “ensucie” a sí misma para asegurar la legitimidad de sus hijos, un flagrante doble rasero cuando los nobles con frecuencia tuvo hijos fuera del matrimonio.

Sin embargo, incluso los rumores de infidelidad femenina podrían amenazar la sucesión. El linaje importa. La sangre se une, como es evidente en las corrientes que corren de un escudo familiar a otro en los créditos iniciales de la serie.

No para Matilde. Esteban de Blois, un hijo del matrimonio de la hermana de Enrique I, Adela, con un conde francés, registró agresivamente un reclamo a la corona después de la muerte de Enrique I. Muchos magnates ingleses olvidaron convenientemente sus juramentos a Matilde y Esteban se convirtió en rey.

Matilda no carecía de seguidores: su medio hermano Robert, conde de Gloucester; su marido, el conde de Anjou; nobles desafectos por el gobierno de Esteban; y oportunistas que buscan ganancias personales del conflicto. Matilda resistió y sobrevino la Anarquía.

Las fuerzas que apoyaban a Matilda invadieron Inglaterra en 1139 pero, salvo por un momento en 1141, ella nunca gobernó. Luego se concentró en elevar a su hijo a la corona.

El enjuiciamiento de la guerra finalmente pasó al joven Henry. Sus crecientes éxitos militares refrescaron la memoria de los barones de sus compromisos pasados, y las partes contendientes llegaron a un acuerdo. Henry sucedería a Esteban. Con la muerte de Esteban, Enrique se convirtió en Enrique II. Inglaterra no tendría otra reina reinante hasta la ascensión de la reina María I en 1553, casi 4 siglos después.

Pero, ¿y Rhaenyra?

'Poniente' no es la Inglaterra del siglo XII. Para Martin, el autor, la Anarquía no sirve para establecer un hecho histórico sino que es un manantial para su visión creativa.

El dragón que escupe fuego, ese habitante de la imaginación medieval, existe en Poniente. La búsqueda del trono de Rhaenyra puede estar plagada de dificultades, pero ella es una jinete de dragones, y los dragones eran el activo militar más temible del reino.

Esto la hace peligrosa de una manera que Matilda de Inglaterra difícilmente podría haber imaginado.

No obstante, 'House of the Dragon', a través de la lente de la fantasía, refleja una porción de la experiencia medieval inglesa.

Una historia

Siogamos la historia que le falta a nuestro columnista: En 1141, Stephen / Esteban sitió el castillo de Lincoln, donde fue asaltado por fuerzas dirigidas por Robert de Gloucester y Ranulf de Chester. Derrotado en la batalla que siguió, Stephen fue llevado a Bristol y estuvo prisionero durante casi 9 meses. A pesar de que él era el rey ungido, sus piernas estaban encadenadas y el maltrato que recibió sirvió para disminuir la popularidad de Matilde.

Con Stephen tras las rejas, Matilda se arriesgó y llegó hasta Westminster, con los preparativos en marcha para su coronación. Sin embargo, rápidamente perdió el apoyo de la gente de Londres por otra razón. En el período previo a la coronación, el futuro monarca tradicionalmente escuchaba peticiones sobre concesiones fiscales y solicitudes de favores, pero Matilda no concedió favores y expulsó a todos los peticionarios de su presencia. El pueblo vio ahora que Matilde como reina no era mejor solución para el país y tocaron las campanas de la ciudad. Matilda se vio obligada a huir a Oxford cuando una multitud enfurecida y la milicia de Londres avanzaron hacia Westminster.

En septiembre de 1141, Roberto fue capturado en Winchester por la reina de Esteban, también llamada Matilda, que dirigía nobles leales y mercenarios flamencos en nombre de Esteban. Robert fue cambiado por Stephen, lo que debilitó aún más a la ex emperatriz. Luego, Stephen procedió a atacar Oxford y sitió su castillo, donde se encontraba Matilda, obligándola a huir a la abadía de Abingdon y luego al castillo de Wallingford.

La guerra continuó con escaramuzas y victorias de ambos lados, pero ni las fuerzas de Esteban ni las de Matilda pudieron dar un golpe decisivo. En 1147 murió Roberto de Gloucester, y con él el principal impulso de la campaña militar de Matilde. Se fue a Normandía al año siguiente y pasó su derecho al trono a su hijo, Enrique Plantagenet.

Enrique disfrutó del éxito militar en Normandía y fijó su mirada en Inglaterra: en 1153, emprendió una campaña eficaz y logró tomar el control de gran parte del país con poca lucha.

Los primeros vestigios de una resolución aparecieron en Wallingford en julio de 1153: las fuerzas de Stephen y Henry acamparon a ambos lados del Támesis, pero los barones de ambos lados se negaron a luchar. Muchos ya habían hecho las paces entre ellos y obligaron a Henry y Stephen a hacer lo mismo, aunque hubo escaramuzas mientras se arreglaba la paz.

El hijo de Stephen, Eustace, no estaba muy contento con la idea de una tregua, pero su repentina muerte en agosto simplificó las cosas en lo que respecta a los aspirantes al trono, lo que llevó a un acuerdo más formal: el Tratado de Winchester, en el que Stephen continuaría gobierna, con Enrique como su sucesor. Cuando Esteban murió en 1154, Enrique Plantagenet se convirtió en Enrique II, el primero de la dinastía que gobernó Inglaterra hasta 1485.

