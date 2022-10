Alberto Fernández, en 'modo Diego' y sin temor al ridículo

Y agregó: "lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente de la Nación y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio porque soy una persona honesta”.

“Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver. Yo estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”, aseguró Alberto Fernández luego de participar de un acto en Pilar.

Es evidente que el Presidente, en crisis de gobernabilidad, súper debilitado y aislado, y en medio de una Argentina con inflación descontrolada, está dispuesto a continuar desviando la atención con cuestiones nimias.

Pero subestima Alberto Fernández a los argentinos, si cree que por mucho que hable de este tema Gran Hermano, se olvidarán de los problemas reales que deben afrontar cotidianamente.

---------

Más contenido en Urgente24:

"Indigentes con Excel": Pérsico criticó el bono de $45 mil

Fuga de ministros, pero Aníbal Fernández tiene esperanzas

Gran avance extranjero sobre la Patagonia (con pata local)

Cruce de chicanas entre La Cámpora y el Evita por reunión con la CGT

Alberto y CFK no quieren bajar la inflación: "Si me rompen las pelotas, me voy"