Fuga de ministros, pero Aníbal Fernández tiene esperanzas

Además, consideró que los candidatos del oficialismo deben ser "uno o dos" porque "si es uno estará consensuado y si son dos tendrán que competir en las PASO".

Candidatura propia

En el marco de las candidaturas para 2023, el ministro fue consultado sobre la posibilidad de que se postule a un cargo electivo, sobre lo cual respondió: "No soy viuda de nada. Juré 19 veces en mi vida y nunca fui a pedirle a nadie que me llevara a esos lugares. Me vinieron a buscar siempre. A esta altura del partido soy un león herbívoro, no tengo ningún interés, supongo que mi gestión terminará el 10 de diciembre del año que viene y volveré a trabajar a mi estudio".

