Boca puntero: Polémica con Figal y ¿pierde a Bendetto?

De la repetición televisiva, no surgen certezas de que Ramírez tuviese facilidad para convertir el gol si no ocurría la sujeción. Por eso, los jueces del VAR, Héctor Paletta y Gerardo Carretero, solo debían llamar a Mastrángelo si consideraban que se trataba de una obvia situación de expulsión.

La interpretación que hicieron es que no se trató de una roja indiscutible, por eso no se comunicaron con Mastrángelo. Recordar: el VAR no puede llamar al árbitro para sancionar un tiro libre.

Con este panorama, Boca sumó 51 puntos y aventaja por uno a Racing, en una final apasionante que este domingo (23/10) presentará dos clásicos históricos, ya que el equipo “Xeneize” recibirá a Independiente y el conjunto que dirige Fernando Gago hará lo propio con River Plate, ambos a jugarse desde las 17:00.

Boca vuelve a reaccionar y le gana 1-2 a Gimnasia, vuelve a la punta

Boca volvió a reaccionar de contragolpe y le gana 1-2 a Gimnasia y Esgrima de la Plata con una extraordinaria definición del juvenil Luca Langoni tras capturar un rebote, a los 20’ del segundo tiempo.

Boca empata 1-1 con Gimnasia, lo deja sin punta y festeja Racing

Boca empata 1-1 con Gimnasia y Esgrima de la Plata con un estupendo cabezazo de Leonardo Morales, a los 11’ del segundo tiempo.

Se puso en marcha el 2do Tiempo, Boca le gana 0-1 a Gimnasia

Boca le gana 0-1 a Gimnasia y Esgrima de la Plata en el segundo tiempo del partido postergado de la 23era fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2022.

Se acabo el 1er. Tiempo, Boca le gana 0-1 a Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Bosque

Boca le gana 0-1 a Gimnasia y Esgrima de la Plata en el final del primer tiempo del partido postergado de la 23era fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2022.

Boca le gana 0-1 a Gimnasia y se vuelve a subir a la punta

Boca le gana 0-1 a Gimnasia y Esgrima de la Plata con un verdadero golazo de Frank Fabra tras recibir un magnífico pase de Óscar Romero, a los 29’ del primer tiempo.

Boca y Gimnasia empatan 0-0 pero Brahian Aleman casi abre el marcador

Boca empata sin goles ante Gimnasia y Esgrima de la Plata que casi se pone en ventaja por parte de Brahian Aleman que disparó un remate cruzado que rozó el arco de Agustín Rossi.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1583160177254989825 ¡Se anima el Lobo! Brahian Alemán remató después de una confusión en el área de Boca.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/toRs4XiQce — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 20, 2022

Boca y Gimnasia empatan sin goles, Darío Benedetto se retiró lesionado

Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata empatan 0-0 en el Bosque pero Darío Benedetto se retiró lesionado y fue reemplazado por Gonzalo “Toro” Morales.

Boca y Gimnasia juegan en el Bosque, Ibarra y Gorosito miran muy atentos

Boca empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Bosque, los técnicos Hugo Ibarra y Néstor “Pipo” Gorosito observan muy atentos y serios.

Boca y Gimnasia ya completan el partido postergado de la fecha 23

Boca empata 0-0 con Gimnasia y Esgrima de La Plata por el partido postergado de la 23era fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2022.

