Jonatan Viale, en problemas: Macri se bajó y LN+ se desarma

Tal como recuerdan muchos lectores de Urgente24, en septiembre se disparó en Google la pregunta “¿Por qué no está Jonatan Viale?”, debido a su disruptiva ausencia en El Pase que cada noche protagoniza con el periodista Eduardo Feinmann, al aire de LN+.

Si bien tanto el periodista Pablo Rossi como Lucas Morando, quienes lo reemplazaron, explicaron que se ausentó por un problema de salud y le desearon una pronta recuperación, Urgente24 pudo chequear que no fue así.

La información que llegó de primera mano a la redacción el 14 de septiembre a través de WhatsApp reveló:

La interna en La Nación Más es muy fuerte. Hubo discusiones muy agitadas con Juan Cruz Ávila y de allí parte la ausencia de Viale La interna en La Nación Más es muy fuerte. Hubo discusiones muy agitadas con Juan Cruz Ávila y de allí parte la ausencia de Viale

La fuente que pidió no revelar su identidad porque la comprometería laboralmente, disparó:

Es más, Viale no pudo pasar un informe comprometedor para un sector de Juntos por el Cambio, precisamente del PRO Es más, Viale no pudo pasar un informe comprometedor para un sector de Juntos por el Cambio, precisamente del PRO

Todo indica que el productor que montó de cero la programación del canal de noticias por cable ligado a empresarios muy cercanos al expresidente Mauricio Macri, se encuentra en un conflicto interno:

Juan Cruz Ávila no encuentra eco en el rating con sus acuerdos políticos Juan Cruz Ávila no encuentra eco en el rating con sus acuerdos políticos

Por lo tanto, se puso tela de juicio que Viale se encuentre fuera del aire por temas vinculados a su salud: “No, nada que ver. Obviamente, no van a decir lo que pasó el lunes antes de salir al aire porque es muy delicado, teniendo en cuenta el quilombo entre Daniel Vila y Viviana Canosa en A24, la repercusión que tuvo, y demás, pero la verdad no es esa. Es un equilibrio muy delicado entre la línea editorial, algunos periodistas que están demasiado pegados a Macri, que les baja línea, y los acuerdos político-comerciales que tiene Vila, el canal y quienes financian al medio”, cerró otra fuente de dicho medio que terminó suplicando: “por favor, no más preguntas”...

El rating de LN+, otro problema

El canal que hasta ahora se mantuvo en una línea editorial muy dura contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dos expresidentes que si se terminan de correr de la escena política dejan en off side a los halcones, entró en crisis en septiembre.

Sin innovación y con una visión mucho más moderada, salvo C5N a la hora de habla del atentado a CFK, TN y el medio K lideraron las mediciones, según datos de Kantar IBOPE Media:

En el noveno mes del año, TN marcó 2,20 (-0,11) y C5N quedó segundo con 2.10 (+ 0,37) y LN+ volvió al tercer puesto y registró 1,85 (+0,05)

Es decir, la línea dura ya no tienta al público televisivo pese a lo que marcan las encuestas con respecto a dirigentes como Javier Milei. Hay un choque.

Ahora bien, ni a Larreta ni a los radicales les interesa el enfoque duro y liberal de derecha para enfrentar la agenda, por lo que todo está por verse.

