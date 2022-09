Es más, Viale no pudo pasar un informe comprometedor para un sector de Juntos por el Cambio, precisamente del PRO Es más, Viale no pudo pasar un informe comprometedor para un sector de Juntos por el Cambio, precisamente del PRO

Todo indica que el productor que montó de cero la programación del canal de noticias por cable ligado a empresarios muy cercanos al expresidente Mauricio Macri, se encuentra en un conflicto interno:

Juan Cruz Ávila no encuentra eco en el rating con sus acuerdos políticos Juan Cruz Ávila no encuentra eco en el rating con sus acuerdos políticos

jonatan viale.jpeg La fuerte pelea entre Jonatan Viale y el empresario/productor Juan Cruz Ávila en LN+ recuerda a lo que pasó entre Daniel Vila y Viviana Canosa en A24...

Por lo tanto, se puso tela de juicio que Viale se encuentre fuera del aire por temas vinculados a su salud: “No, nada que ver. Obviamente, no van a decir lo que pasó el lunes antes de salir al aire porque es muy delicado, teniendo en cuenta el quilombo entre Daniel Vila y Viviana Canosa en A24, la repercusión que tuvo, y demás, pero la verdad no es esa. Es un equilibrio muy delicado entre la línea editorial, algunos periodistas que están demasiado pegados a Macri, que les baja línea, y los acuerdos político-comerciales que tiene Vila, el canal y quienes financian al medio”, cerró otra fuente de dicho medio que terminó suplicando: “por favor, no más preguntas”...

Más contenidos en Urgente24

Ataque a CFK: detuvieron a un hombre y es el líder de la banda

El único hotel argentino elegido entre los mejores del mundo

Final abrupto del Previaje 3: Nuevo recorte de fechas

El té que reduce azúcar en sangre y se toma 3 veces al día

Alberto Fernández dijo una obviedad, y advierten: "No se sorprendan"