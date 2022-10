Tenso momento: Alicia Kirchner fue increpada en pleno acto

A pesar de la evidente incómoda situación, Alicia Kirchner inició: "Me siento muy, pero muy contenta de estar en esta querida Caleta Olivia".

"Veo todas las obras que se han hecho y las que se están por hacer", intentó continuar la gobernadora con su discurso, mientras se escuchaban gritos de fondo. Entonces lanzó: "Pido por favor que atiendan a la señora que está reclamando". Y agregó, intentando desligarse del reclamo: "Sé que es un problema que tiene en el municipio, ¿no?".

Según medios locales, la gobernadora además señaló que atendieran a la funcionaria municipal "con el cariño y la contención que corresponde".

"Le pedí que no me pegue porque ya me pegó en una oportunidad, en Intendencia. Todos sabemos que es un hombre muy golpeador", dijo luego Grabano en diálogo con el programa "Aquí y Ahora", de El Caletense Radio.

En diálogo con la prensa, Grabano que está a seis meses de jubilarse, dijo: "Lamentablemente en Caleta tenemos que llegar a esto, sino no se llega a una respuesta de ningún lado. La tenés que salir a buscar. Yo me enteré en la radio que estaba la gobernadora, porque no me invitaron".

"Como tienen una seguridad muy estricta cuando me vieron me preguntaron quién era, y les dije que era la directora de la Biblioteca Municipal. Cuando terminó el intendente me acerqué y le dije a la gobernadora que era Yanina Grabano, directora de la primera Biblioteca de Caleta Olivia y que necesitaba 20 litros de puntura y tubos de luz", agregó.

Después del forcejeo, pudo hablar con el personal de seguridad y lo contó: "Me preguntaron qué quería, entramos en una instancia de diálogo, pero me dijeron que había arruinado el acto".

