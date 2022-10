Arde el clan Moyano: "Es fácil criticar", replicó Hugo

“Es lamentable que en un gobierno peronista les falte un plato de comida a millones de argentinos, es lastimoso”, resaltó el hijo mayor de Hugo Moyano, tras lo cual consideró que “si el Gobierno no le encuentra un freno a la inflación, es todo al pedo”.

Si bien Hugo Moyano hoy no mencionó su hijo, que haya dicho "es fácil criticar" puede aplicarse a las declaraciones de Pablo.

Por otra parte, Moyano padre se refirió en duros términos al ex presidente, Mauricio Macri: "ese hombre es un descerebrado, no puede aparecer y decir los disparates que dice, no sé como algunos pueden seguir creyéndole”, lanzó.

Incluso, estimó que “seguramente ya están preparando los lugares para meternos en cana ” aunque señaló que, si eso sucede “va a haber una reacción porque los jóvenes no van a aceptar que les quiten los derechos”.

“Si estos señores tomen las medidas que dicen que van a tomar, van a costar vidas y va a generar reacciones”, alertó Moyano padre.

El líder camionero dijo que “el pueblo argentino no se puede volver a equivocar” e indicó que “les dijimos a nuestros compañeros que no se dejen engañar con la propaganda y que vienen por los derechos de ustedes y las futuras generaciones, vienen para poner en práctica una ‘esclavitud moderna’”.

Facundo y Pablo, hermanos distanciados

La división política de la familia Moyano también alcanza a Facundo, el secretario adjunto del Sindicato del Peaje, quien el lunes fue al acto de la Plaza de Mayo con su propia “forma de pensar”, según destacó, y, como un fuerte cuestionador del Gobierno en general y del kirchnerismo particular, declaró que “La Cámpora es parte de este fracaso, son el gobierno y el poder”.

Incluso tomó distancia de su hermano Pablo, con quien -según las versiones- casi no se habla, al sostener que no estaba de acuerdo en que “el sistema político se haga cargo de una fecha histórica que es de los trabajadores”, en alusión a La Cámpora. Luego, destacó: “El discurso de algunos dirigentes que se llaman peronistas no me representa, sólo compartimos la denominación de ser peronistas”.

Facundo Moyano también castigó al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, de La Cámpora: “El otro día lo escuchaba al ‘Cuervo’ Larroque hablar de la distribución del ingreso… Flaco, sos funcionario de una provincia que tiene el 11% de indigencia. ¿De qué estamos hablando? Renunciá y tené la autoridad después de criticar desde afuera. Ahí sí te la banco”.

