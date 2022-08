¿Se parte la familia Moyano? Facundo contra la CGT de Pablo

“La CGT en 3 años no hizo un reclamo”

En línea con sus críticas al Gobierno y a los sectores que lo apoyan, Moyano apuntó contra la CGT donde su hermano Pablo es cotitular y donde trabaja también ‘Huguito’, otro de los hijos de Hugo: "Hace 20 años, los gobierno en Argentina están viendo cómo administrar el tipo de cambio y cómo controlar la inflación. Si la CGT en 3 años no hizo un reclamo, no puede estar solamente direccionado a los formadores de precios. En Brasil no hay inflación del 100%"

"Tenemos una inflación proyectada que probablemente alcance los 3 dígitos. La marcha es tanto para quien especula cómo para aquellos que no controlan este tipo de medidas. ¿Cómo la CGT no va a tener una crítica?", preguntó.

"Voy a estar en la marcha de la CGT aunque no esté formalmente dentro con algún cargo. Voy a estar como un militante más con mi visión sobre un reclamo que tiene que ser no solamente a los formadores y a los especuladores, sino contra quienes que controlar", concluyó en referencia al Gobierno.

De Macri a Alberto

“Cuando gobernaba Macri el responsable de la inflación era Macri... ¿Ahora gobierna Alberto y el responsable son los formadores de precios?”, cuestionó.

“Si algún dirigente dice que la marcha es a favor del Gobierno, obviamente tiene todo su derecho; yo no creo que tenga que ser una marcha a favor del Gobierno, ni creo que la mayoría de los trabajadores lo entiendan de esa manera”, finalizó.

Críticas a Cristina

Por último, Facundo Moyano hizo referencia a Cristina Kirchner y a los dirigentes de su sector que critican al Gobierno: “Si sos del Frente de Todos sos parte de ese ‘todos’. Si no querés ser parte, tenés que salirte. Es muy fácil ser crítico manejando caja. Es como decir ‘soy una especie de oposición pero manejo las cajas más grandes del país y tengo incidencia en las decisiones más importantes’. El Gobierno es un todo. Lamentablemente, el ‘volvimos para ser mejores’ no tuvo un correlato en la realidad. No somos mejores. Yo voté a Alberto pero no lo elegí... alguien lo eligió. Durante diez años, Alberto estuvo criticando a Cristina. Yo no sé si hubo una reconciliación política y personal. Creo que todos vimos y sabemos que las críticas siguen siendo de un lado y del otro. Y en el medio está la sociedad, que está padeciendo”.

