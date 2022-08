Del cataclismo de JxC a la conmoción del canal Uganda

Urgente24 le reitera a Carolina Mantegari, Oberdán Rocamora y los otros amigos nacidos entre flores robadas y churrasquisto hervidos una humilde opinión: Sergio Massa tiene un arma extraordinaria que consiste en la subestimación que le prodigan sus enemigos, en especial los de JxC, comenzando por Mauricio Macri, sobrevalorado ex Presidente que pretende el olvido colectivo de su fracaso horrible. Sus acólitos claman por el derrumbe definitivo del ministro que acapara la centralidad. Elisa Carrió, su fiel escudera, y LN+, su voz del estadio, exigen la devaluación que detone el apocalipsis... y todavía no sucede, ¿qué pasa, carajo? Mientras tanto, Massa teje alianzas. No sólo Juan Manzur, también hay amigos en JxC. No olvidar que en Gualeguaychú, Massa perdió por muy poco, y Macri tiene hoy más críticos en la UCR que en aquella noche entrerriana. Que la inflación no inicie alguna desaceleración... además de resultar excelente para todos, sería muy divertido. Todo esto se encuentra implícito en la columna que distribuyó Jorge Asis, obvio que recordando que sigue en sus 30 días de tregua al ministro, pero que acierta al describir el despiplume que vive la oposición (y Asis sabe muy bien quién ya utilizó billetes crocantes para alistar las ambulancias que pasarán por los heridos, a domicilio. Respetamos su discreción). En cuanto a la revancha de Alberto, amiga del portal del embajador Asis insiste en que el Presidente no tiene chance ni de demorar la lapicera porque si todavía no ocurrió el éxodo masivo es sólo por solidaridad con el ministro. Pero vayamos ya mismo al texto: