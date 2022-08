'Efecto Sergio Massa' rebotando en Juntos por el Cambio

La cuestión es más profunda. El sondeo que arroja números altos de cansancio (popular) de Macri y Cristina, quizá sea la expresión de algo que ya comenzó a gestarse. Algo así como un trasvasamiento generacional del poder. Cabe cuestionarse si, en definitiva, se ha iniciado la construcción del nuevo el poder en la Argentina y sus actores. De eso deben estar pensando seriamente Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Máximo Kirchner, Martín Lousteau, Cristian Ritondo, Florencio Randazzo y Emilio Monzó, entre otros. ¿Son tan distintos unos de otros? No. Y no sólo los une una cuestión generacional. Sus nexos son mucho más sólidos de lo que suelen salir a la superficie. Hasta comparten los mismos operadores mediáticos, judiciales y empresariales. Hoy la coyuntura los separa. Los objetivos los unen. Que el árbol electoral no tape el bosque. La cuestión es más profunda. El sondeo que arroja números altos de cansancio (popular) de Macri y Cristina, quizá sea la expresión de algo que ya comenzó a gestarse. Algo así como un trasvasamiento generacional del poder. Cabe cuestionarse si, en definitiva, se ha iniciado la construcción del nuevo el poder en la Argentina y sus actores. De eso deben estar pensando seriamente Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Máximo Kirchner, Martín Lousteau, Cristian Ritondo, Florencio Randazzo y Emilio Monzó, entre otros. ¿Son tan distintos unos de otros? No. Y no sólo los une una cuestión generacional. Sus nexos son mucho más sólidos de lo que suelen salir a la superficie. Hasta comparten los mismos operadores mediáticos, judiciales y empresariales. Hoy la coyuntura los separa. Los objetivos los unen. Que el árbol electoral no tape el bosque.