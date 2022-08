Sospecha por la lesión de Zeballos y las apuestas deportivas

En cuanto a Mlton Leyendecker, el Tribunal de Disciplina de AFA resolvió "suspender provisoriamente para todas las competencias", algo que lo excluye al torneo de la Primera Nacional, donde el equipo de Carlos Casares marcha vigésimo quinto.

"No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle", explicó el defensor en diálogo con TyC Sports.

"En la cancha pienso que con la amarilla esta bien y cuando me llama el árbitro me sorprendo por la roja porque no hay VAR, no hay nada, pero cuando fui al vestuario y vi la jugada es una patada fuerte, pero no le quise pegar en ningún momento", expresó Leyendeker.

image.png Pulgar para arriba y buena onda: Exequiel Zeballos compartió esta foto en sus redes sociales luego de ser operado.

Apuestas

La patada de Leyendecker a Zeballos, si bien salvaje, también levantó las sospechas por las apuestas deportivas.

"Me cuentan que hay gente que está pidiendo investigar y relacionar la brutal patada contra Zeballos, que no tengan que ver esto con las apuestas que están pudriendo al fútbol", aseguró Jorge Rial, conductor del programa Argenzuela, de C5N.

"Si esta lesión tuvo que ver con las apuestas, es un escándalo", agregó Rial sobre la presunta relación de las empresas de apuestas deportivas y la desafortunada jugada de Milton Leyendecker sobre el talentoso juvenil de Boca. "Lo que se está investigando es si había apuestas sobre una expulsión antes de los 10 minutos", cerró

Sin embargo, el primero en poner el tema sobre la mesa fue Pablo Carrozza, periodista rosarino y que alegó que la acción fue "a propósito", además de vincularla con las apuestas deportivas.

¿A nadie le llama la atención una patada criminal, totalmente fuera de contexto a los 5 minutos de un partido en el que no había pasado nada? El 2 en posición del 4, va a buscar a Zeballos, quien ya estaba marcado. No había motivo para pegar una patada de tarjeta roja. Raro, ¿no?, twitteó ¿A nadie le llama la atención una patada criminal, totalmente fuera de contexto a los 5 minutos de un partido en el que no había pasado nada? El 2 en posición del 4, va a buscar a Zeballos, quien ya estaba marcado. No había motivo para pegar una patada de tarjeta roja. Raro, ¿no?, twitteó

https://twitter.com/pablocarrozza/status/1557796761510547456 ¿A nadie le llama la atención una patada criminal, totalmente fuera de contexto a los 5 minutos de un partido en el que no había pasado nada? El 2 en posición del 4, va a buscar a Zeballos, quien ya estaba marcado. No había motivo para pegar una patada de tarjeta roja. Raro, ¿no? — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 11, 2022

También, se refirió al puntapié del defensor de Agropecuario sobre el extremo del 'Xeneize'.

"Acabo de ver la patada criminal que le pegaron al Changuito Zeballos y me parece que lo más justo es que el muchacho ese, que no sé ni quién es, no vuelva a pisar una cancha de fútbol hasta que el jugador de Boca se recupere. Lo fue a romper y lo rompió. Un mala leche total".

