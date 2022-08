Se partió JXC en el Senado y los "sin tierra" se empoderan

En este sentido, dijo que "la conformación del bloque siempre fue una iniciativa constructiva, por la positiva. Hablamos con todos los actores, presidentes de bloques de todo el interbloque, con los mayores referentes de JxC. En mi caso, lo hablé tanto con Mauricio (Macri), Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich)".

En línea con los intentos de JXC de minimizar todo tipo de diferencias, Torres comparó: "A diferencia de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados, donde los bloques se dividen por diferencias, en nuestro caso nos unimos por coincidencias. Reunimos monobloques con fuerte arraigo provincial, consolidando al interbloque porque pasamos de 3 o 4 bloques aislados, a un sub bloque que aglutina estas expresiones dentro de Juntos por el Cambio. Este tinte más federal posibilita la contención de otros senadores que tiene intenciones de participar dentro del interbloque y que hoy están en discusiones entre partes y que responden a partidos provinciales".

juntos por el cambio jxc.jpeg La división de Juntos por el Cambio se profundiza en el Senado; algo similar a lo que pasó con el Frente de Todos, que Cristina Kirchner partió en dos entre Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular.

Los "sin tierra" del PRO se empoderan

El periodista Alberto 'Beto' Valdez reveló que en las bases de la oposición se está complicando el armado nacional que pretende consolidar la cúpula de cara a las elecciones 2023:

'¿Así que el presidente de tu bloque no la reparte y a vos no te llega casi nada? Nosotros te podemos dar una mano'. Esta frase se escucha muy seguido en despachos municipales del conurbano profundo. Así se intenta seducir a concejales de Juntos, ávidos de contratos o disconformes con el dinero que le llega para combustible de las autoridades de su bancada

Los contratos en la política del Gran Buenos Aires son tan imprescindibles como los planes, es la forma de financiar a los militantes de cada concejal opositor. Hay de todo. También los garrochazos o "borocotización". El caso más emblemático es el del concejal Diego Cordera de Lomas de Zamora, quien en 2019 encabezó la lista de Juntos y a los meses se pasó al Frente de Todos y apareció firmando su incorporación en una foto junto a Martín Insaurralde. Ahora es el presidente del Concejo Deliberante. En ese distrito ya es una práctica habitual. “En Lomas de Zamora al bloque ya le pusieron el mote de "oficialismo blue". Al PRO ya se le fueron 5 concejales al oficialismo en los últimos 4 años. El oficialismo no tendría mayoría", explica la fuente consultada.

Quiénes son los "sin tierra"

De acuerdo al periodista en su última columna de opinión en el medio MDZOL, "no es ninguna novedad que a Juntos por el Cambio les cuesta hacer pie en los municipios más populosos del conurbano, sobre todo en la Tercera Sección Electoral. La Unión Cívica Radical prácticamente nunca tuvo inserción territorial en el Gran Buenos Aires, a diferencia del PRO. El partido amarillo está consolidado en distritos menos amigables para ofertas electorales no peronistas como Tres de Febrero o Lanús, pero no surgen dirigentes competitivos y la mayoría de los “sin tierra” saben que no pueden ganar y están cómodos como oposición y en algunos casos se perciben convivencias amigables y sospechosas con los intendentes peronistas.

Los llamados “sin tierra” es un grupo heterogéneo de referentes que vienen perdiendo hace años con los Barones de sus distritos. Probablemente rompan esa condición Ramiro Tagliaferro que puede volver a ganar en Morón; Lucas Delfino, quien tiene serias chances de ganar en Hurlingham; Martiniano Molina en Quilmes y el concejal Gastón di Castelnuovo podría dar el batacazo en Ituzaingo, donde la sociedad se agotó de la hegemonía de Alberto Descalzo. También en Tigre se abren posibilidades para el actor Segundo Cernadas o Nicolás Massot".

