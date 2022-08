¡Oh no! China se desaceleró en todos los frentes 

Las estadísticas oficiales reflejaron una actividad industrial y demanda de consumidores peor de lo esperado y un aumento en el desempleo juvenil a un récord de 19,9%: enorme presión sobre la administración de Xi Jinping para revitalizar la economía.

Las ventas minoristas, un indicador importante del consumo, aumentaron 2,7% interanual en julio en comparación con el 5% previsto, mientras que la producción industrial aumentó 3,8% en comparación con el 4,6% previsto.

A pesar de los planes de Beijing de inyectar cientos de miles de millones de dólares de estímulo para impulsar el crecimiento, la economía de China casi termina en una contracción en el trimestre 2.

Muchos creen que la desaceleración económica provocará una política monetaria más flexible y un estímulo fiscal, pero algunos son pesimistas sobre la escala y la velocidad de la respuesta de Beijing.

xi jinping.jpg Xi Jinping en un escenario que se le ha complicado: ¿agitar Taiwán será una solución?

Sin demanda

“El crecimiento de China en [la 2da. mitad de 2022] se verá muy obstaculizado por su estrategia de 0 covid-19, la espiral descendente de los mercados inmobiliarios y una probable desaceleración del crecimiento de las exportaciones”, dijo Ting Lu, economista jefe de Nomura para China.

Él agregó: “El apoyo político de Beijing podría ser demasiado escaso, demasiado tardío y demasiado ineficiente”.

Société Générale describió los datos de julio como “simplemente malos”, con una desaceleración en la producción, la inversión y el consumo “bajo el peso aplastante de la política de covid 0” y con el “sector de la vivienda en caída libre”.

Los formuladores de políticas han comenzado a comunicar sus preocupaciones acerca de estimular en exceso la economía con demasiada liquidez, mientras que el riesgo real es exactamente lo contrario en nuestra opinión: muy poca relajación y una recuperación demasiado débil. Los formuladores de políticas han comenzado a comunicar sus preocupaciones acerca de estimular en exceso la economía con demasiada liquidez, mientras que el riesgo real es exactamente lo contrario en nuestra opinión: muy poca relajación y una recuperación demasiado débil.

La política de covid 0 de Xi Jinping, que establece bloqueos estrictos dondequiera que se descubran brotes del virus, provoca más presión sobre las perspectivas.

“China definitivamente se encuentra en una situación muy desesperada”, dijo Xingdong Chen, economista jefe para China de BNP Paribas. “El problema ahora es que no hay demanda efectiva. Si no permites que la gente salga a consumir... no hay demanda."

Desconfianza

Los economistas dicen que las novedades probablemente serán poco eficientes para estimular más demanda de préstamos de los hogares y las empresas.

La evidencia de la desaceleración de China se suma a los vientos en contra que enfrenta la economía global.

La desaceleraciónchina impactó hacia abajo en los mercados de productos básicos ya que China es el mayor consumidor mundial de materias primas. Los futuros de la soja perdieron un 3,1% el bushel, por ejemplo.

Una clara señal del malestar económico de China: 1 de cada 5 jóvenes chinos estaba desempleado en julio, según mostraron las cifras, el nivel más alto desde que China comenzó a publicar dichos datos en 2018.

Los economistas de Standard Chartered redujeron su pronóstico de crecimiento para 2022 para la economía china: de 4,1% cayó a 3,3%. “Esperamos que el camino hacia la recuperación económica de China sea arduo”, dijeron los economistas Wei Li, Shuang Ding y Hunter Chan en una nota a los clientes.

Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China mostraron que la producción industrial aumentó un 3,8% respecto al año anterior en julio, disminuyendo desde un aumento interanual del 3,9% en junio y muy por debajo del crecimiento del 4,5% esperado por los economistas encuestados por The Wall Street Journal.

