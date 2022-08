Juegos de Guerra de China y y la pregunta qué hará Joe Biden

“Los ejercicios demuestran que China ahora puede llevar a cabo algunos tipos de operaciones que quizás no haya podido hacer en el pasado, como llevar a cabo un bloqueo real de los puertos de Taiwán, tal vez cerrar el Estrecho de Taiwán”, dijo Fravel, y agregó que es probable que Beijing continúe realizando simulacros similares para presionar a Taipei en el futuro.

china ffaa.webp China movilizó sus fuerzas en un mensaje bélico hacia Taiwán (y USA).

La línea roja

El viernes 05/08, cuando 49 aviones chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán, un nuevo récord de incursiones aéreas diarias, los funcionarios chinos presentaron 8 respuestas que parecían establecer una nueva normalidad para la relación: no más conversaciones entre los comandos del teatro militar, no más reuniones de trabajo entre los ministerios de Defensa y no más conversaciones sobre seguridad marítima. También se quitaron de la mesa las conversaciones sobre el clima y las repatriaciones de inmigrantes ilegales.

Si bien China puede hacer poco para disuadir a USA y Japón de apoyar a Taiwán, otros gobiernos de Asia y Europa podrían volverse más cautelosos, dijo Bilahari Kausikan, ex alto diplomático de Singapur. Señaló que el presidente de Corea del Sur, por ejemplo, se negó a reunirse con Pelosi mientras pasaba por Seúl después de su parada en Taipei.

Si la visita de Pelosi resulta en una ganancia neta para Taiwán después de que se asiente el polvo sigue siendo una pregunta abierta, agregó Kausikan.

Los expertos dijeron que las medidas indicaban que China estaba tratando de establecer una nueva normalidad en la relación: “Es solo otro claro recordatorio de que este es un conflicto presente y no futuro o algo abstracto que puede suceder o no”, dijo Lyle Morris, analista principal de políticas de Rand Corporation y exfuncionario del Departamento de Defensa de EE. UU. trabajó en los esfuerzos de comunicación de crisis con China. “El potencial de un conflicto es mucho mayor de lo que todos pensábamos, al menos la línea de tiempo”.

Los funcionarios de la Administración Biden condenaron la decisión china de cortar los canales de comunicación. “Estas líneas de comunicación son importantes para ayudar a reducir los errores de cálculo y la percepción errónea”, dijo John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Administración Biden, en una conferencia de prensa. Al interrumpir específicamente el diálogo sobre el clima, dijo Kirby, China “no solo se está castigando a sí misma con este acto. Están castigando al mundo”. Kirby expresó su confianza en que los oficiales militares de alto rango todavía pueden hablar a un alto nivel a pesar de que algunos de los canales ya están suspendidos.

China produce casi el 30% de las emisiones de carbono del mundo, y esa incomunicación amenaza con descarrilar la cooperación climática global en un momento en que los sistemas agrícolas y energéticos están al borde del colapso y los impactos del cambio climático se están intensificando a nivel mundial. La semana pasada, las altas temperaturas impulsaron el uso de electricidad del país a un nivel récord y provocaron apagones generalizados.

bloqueo chino a taiwan.jpg Zonbas de bloqueo de China alrededor de Taiwán (a la que llama isla de Formosa).

Xi Jinping

El Comando del Teatro del Este del EPL, que supervisa las fuerzas cercanas a Taiwán, no ha anunciado oficialmente el final de los 4 días de ejercicios. El domingo, Taiwán dijo que estaba levantando gradualmente las restricciones a los vuelos a través de su espacio aéreo, ya que había vencido el período de tiempo que China estableció para los simulacros con fuego real en seis zonas declaradas.

Durante el transcurso de los simulacros, los medios estatales chinos también publicaron imágenes que parecían mostrar al EPL operando dentro del alcance visual de la costa de Taiwán y sus fuerzas militares. La agencia oficial de noticias Xinhua, por ejemplo, publicó fotos y filmaciones, tomadas a bordo de embarcaciones navales chinas, de lo que parecían ser buques de guerra taiwaneses y la costa este de Taiwán.

China también se encuentra en medio de una importante reorganización del liderazgo que podría aumentar aún más el ritmo del ruido de sables. El 20mo. Congreso de liderazgo del Partido Comunista Chino, que será en noviembre, probablemente verá a Xi Jinping asumir un 3er. mandato sin precedentes como líder de China y le otorgará autoridad para seleccionar un nuevo 1er. Ministro, consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, le concede otro enfoque a lo de Taiwán.

“Es justo suponer que van a ir con personas que están más alineadas con Xi Jinping”, dijo un exfuncionario estadounidense que habló en segundo plano bajo condición de anonimato. “Eso es lo último: se trata de la lealtad, no de sus puntos de vista personales”.

xi jinping3.png Xi Jinping busca su 3er. mandato consecutivo en China. Taiwán es un tema ahora y después.

Burlas de Taiwán

Las imágenes chinas se encontraron con las burlas de algunos analistas taiwaneses y usuarios de las redes sociales, quienes alegaron que las fotos estaban manipuladas. El Ministerio de Defensa de Taiwán respondió publicando una foto que parecía mostrar una fragata taiwanesa rastreando un buque de guerra cercano del EPL, con una leyenda que decía “¡Absolutamente real! ¡No hay necesidad de photoshop!”.

Mientras se desarrollaban los simulacros del EPL, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing -wen, y otros funcionarios aseguraron a los residentes que el ejército de la isla es capaz de repeler cualquier amenaza china, al tiempo que acusaron a Beijing de dañar la paz y la estabilidad regionales.

El Ministerio de Defensa de Taiwán también emitió declaraciones que implican que las afirmaciones chinas no deben tomarse al pie de la letra. Por ejemplo, el ministerio insistió en que los misiles balísticos chinos lanzados el jueves en aguas al este de Taiwán volaron tan alto sobre la isla que sobrepasaron lo que Taipei define como su espacio aéreo.

Lev Nachman, politólogo y profesor asistente en la Universidad Nacional Chengchi en Taipei, Taiwán, intentó llevar calma:

"En primer lugar, las acciones de esta semana fueron predecibles. Si bien aún no se sabe si los beneficios del viaje de Pelosi a Taiwán superan los costos, la mayoría de los expertos predijeron que China tomaría represalias utilizando algún tipo de amenaza militar aumentada. La mayoría predijo que China no respondería simplemente usando los típicos aviones del Ejército Popular de Liberación (EPL) volando hacia la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) de Taiwán, sino que probablemente veríamos algún tipo de prueba de armas o una demostración seria de fuerza militar. Nuestras predicciones fueron correctas."

"China también anunció los simulacros con anticipación, aunque solo sea por 48 horas más o menos. Al anunciar con anticipación dónde se llevarían a cabo estos simulacros, le dio a Taiwán tiempo para prepararse física y mentalmente. Cuando comenzaron los simulacros, nadie se sorprendió, porque sabíamos que iban a suceder. También vale la pena enfatizar que estos son ejercicios militares, no actos de guerra."

"Estos ejercicios militares tampoco van a durar más de una semana, y no son un asunto continuo. Incluso durante el primer día de prueba, los informes comentaron lo rápido que terminaron los simulacros, a pesar de la afirmación de que iban a ser una prueba continua durante todo el día. Saber que hay un final definitivo en cuestión de días debería hacer que estas pruebas no se sientan existenciales, sino un momento a muy corto plazo en el que el EPL quiere flexionar su capacidad militar."

Ver para creer la evolución de los acontecimientos.

