China recomienda prepararse por viaje de Pelosi a Taiwan

image.png Así graficó GT la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. China advierte que podría desencadenarse una nueva guerra.

¿Una nueva guerra?

De acuerdo a lo informado por Global Times, la intensidad de la situación a lo largo del Estrecho de Taiwán ha aumentado drásticamente a medida que el despliegue militar de China continental se consolidaba.

Según el sitio web de la Administración de Seguridad Marítima de China, Shandong emitió una advertencia de navegación, diciendo que el puerto de Weifang en el mar de Bohai disparará fuego real de 15:00 a 24:00 el miércoles 3 de agosto.

La Administración de Seguridad Marítima de Qinglan de la provincia de Guangdong, en el sur de China, también emitió una advertencia de navegación debido a la realización de entrenamiento militar en partes del Mar Meridional de China de sábado a martes.

El Comando Militar Provincial de Fujian, vecino de Taiwán, publicó videos e imágenes el martes sobre un ejercicio con fuego real, cuyo objetivo es "probar la capacidad general de combate en condiciones complejas". Dijo que la unidad de misiles Minuteman, la unidad de artillería antiaérea, la unidad de radar y otras unidades de combate participaron en el ejercicio, la primera vez en los últimos años que un comando militar provincial ha organizado una milicia de múltiples ramas y multiprofesional.

Hasta el mediodía del martes, los vuelos en los aeropuertos de varias ciudades de la provincia de Fujian, incluidos Xiamen, Fuzhou y Quanzhou, se cancelaron parcialmente, según Xiamen Airlines, citando el control de tráfico regional.

En una columna de opinión de Martín Jacques, el medio relacionado directamente como el Partido Comunista chino (PCCh) recomendó a Estados Unidos dar marcha atrás de inmediato:

La visita de Pelosi no debe seguir adelante. Solo servirá para aumentar las tensiones, aumentar las sospechas y aumentar el peligro de un conflicto militar. Pero incluso si la visita no procede, no detendrá el incipiente proceso de escalada. Los dos países deben reafirmar los principios básicos de su entendimiento compartido y de larga data sobre Taiwán.

El peligro de un conflicto militar por Taiwán es ahora mucho mayor que en cualquier otro momento desde la década de 1970 El peligro de un conflicto militar por Taiwán es ahora mucho mayor que en cualquier otro momento desde la década de 1970

Cualquier conflicto de este tipo sería mucho más grave que si hubiera ocurrido anteriormente porque China ahora es igual a Estados Unidos y un adversario militar mucho más formidable. Es un conflicto que ambas partes deben tratar de evitar a toda costa.

Martín Jacques fue hasta hace poco tiempo miembro senior del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge. Es profesor invitado en el Instituto de Relaciones Internacionales Modernas de la Universidad de Tsinghua y miembro principal del Instituto de China de la Universidad de Fudan.

