"Son difíciles las peleas" y aseguró que entre 2003 y 2015, cuando gobernaron sus padres, "cada cosa que se hizo fue teniendo en cuenta que el en centro debe estar el ser humano para desarrollar un país".

Reiteró su disconformidad con el 'dólar soja' cuando dijo que "las grandes cerealeras lejos del ejemplo de esos trabajadores" necesitaron un tipo de cambio especial para liquidar su cosecha.

En esa línea, instó a los trabajadores a "tener la misma consciencia que los dueños del país a la hora de defender sus intereses".

Maximo-plaza-17octubre.jpg Máximo Kirchner, este lunes en el acto por el Día de la Lealtad, en Plaza de Mayo. NA

Deuda y respuesta a la CGT

También afirmó que "no está solucionado el tema de la deuda". "La curva es un verdadero problema", aseguró. "Nos decían 'no importa', habrá que renegociar de nuevo, hacer roll over'. Así nunca podremos planificar el Estado que deseamos, menos la familias argentina", dijo en una crítica que pareció dirigida al exministro de Economía, Martín Guzmán, quien refinanció la deuda con los acreedores privados y negoció el acuerdo con el FMI.

Máximo, por otra parte, le respondió a la CGT que en un acto aparte este mismo lunes lanzó un espacio político para disputar lugares en las listas.

"El desafío para adelante no es ver quién tiene lugares en las listas. Con la situación en la que está nuestro pueblo, juntarse a pedir una banca, y después cuando están en la banca el día que hay que votar en contra de los fondos buitres, no aparecen. Este es el problema", dijo. El dardo fue para Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, que como diputado en 2016 se ausentó de la votación que convalidó el acuerdo entre el gobierno de Macri y los holdouts de la deuda privada.

Kirchner reclamó por el pago de una "suma fija" para los trabajadores que menos ganan, en simultáneo con las negociaciones paritarias.

En el plano electoral, el hijo de la Vicepresidente reconoció que hay pesimismo en las bases por el desempeño que el peronismo pueda tener el año que vienes, pero aseguró que "hay esperanza" y que la concurrencia a la Plaza "demuestra que vamos a poder salir adelante y ofrecer en 2023 a la sociedad un proyecto de país que lo interprete, contenga, proteja y promueva" en contraposición de las "flexibilización laboral, impositiva y ambiental" que "se aproxima del otro lado", en alusión a la oposición.

yasky-plazademayo-17octubre.jpg Hugo Yasky, de la CTA, uno de los oradores del acto en Plaza de Mayo.

Caputo y Macri

Por otro lado, Máximo Kirchner, que llevó el saludo de su madre a los concurrentes al acto, apuntó contra el exministro de Finanzas de Mauricio Macri Luis Caputo porque una empresa de sus hermanos pagó importantes sumas de dinero a la carpinteria de Jonathan Morel, referente del espacio Revolución Federal, que realizó violentos actos y escraches contra el Gobierno.

"Caputo, gran tomador de deuda en favor de sus empleadores, y su hermana son lo que financian grupos de extrema derecha que eran los que amenazaban a la Vicepresidente de muerte", acusó.

Máximo también le dirigió especiales críticas a Mauricio Macri. "No tenía un plan de gobierno, sino que lo que se iba a llevar adelante era un plan de negocios, donde lo que menos contaba era la educación, seguridad, salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Destrozaron el Estado. Rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir", dijo.

“Macri dijo que la sociedad argentina es fracasada. Él es un maleducado. Si alguien fracasó, no fue la sociedad, sino él porque no tuvo a la altura de las circunstancias. Lo tuvo todo en la vida: ¿por qué tratar así a su pueblo que confió en él?”, agregó el titular del PJ Bonaerense.

Documento

Previo a los discursos de Máximo, Manrique y los dirigentes de la CTA Hugo Yasky y Hugo Godoy, se leyó un documento titulado "Unidad Nacional por la soberanía con justicia social". El texto completo:

"La unidad nacional solo será duradera en el tiempo si se construye con el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones y deberá asentarse esencialmente en la búsqueda del bien común por el camino de la paz hacia la conquista plena de la Justicia Social.

La Justicia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud nuestra Soberanía, arrebatada desde hace tiempo por un poder fáctico corporativo que opera por encima del sistema democrático burlando la voluntad popular y frustrando sus legítimas aspiraciones.

Está claro que ese poder actúa con violencia para impedir que podamos ejercer nuestro legítimo derecho a la autodeterminación y lo hace para preservar sus privilegios a través del control de sectores básicos de la economía, especulando y extorsionando desde adentro y desde afuera de nuestro territorio, utilizando el endeudamiento externo con el FMI como arma de disciplinamiento del Imperio en complicidad con grupos económicos locales, los medios monopólicos de comunicación como instrumento de manipulación de la opinión pública y el Partido Judicial como herramienta de persecución y proscripción necesaria para neutralizar las demandas populares y para sacar del escenario político a aquellos referentes que el pueblo considera que mejor interpretan sus anhelos.

La masiva y pacífica movilización popular en rechazo a la persecución de nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en repudio al intento de magnicidio, ha demostrado que la violencia en todas sus expresiones no tiene destino, muy por el contrario, nos ofrece la oportunidad clara de consolidar el camino de la unidad nacional.

En ese sentido nos planteamos como objetivos imprescindibles a alcanzar en nuestra unidad en la acción lo siguiente:

• Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, articulando con las organizaciones libres del pueblo las políticas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y garantizar que ninguna familia argentina tenga que soportar una injusta e intolerable situación de pobreza, implementando de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de precios de los productos de la canasta básica.

• Un aspecto central para combatir la inflación que deteriora el poder adquisitivo de toda la población argentina es terminar con las prácticas monopólicas y oligopólicas de los grupos concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando un estricto control de precios de los insumos difundidos. El Estado debe fijar valores de referencia a partir de los cuales se ordenen los integrantes de cada cadena de valor, perfeccionando un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría de Comercio, incorporando a los trabajadores y trabajadoras en dicho ámbito.

• Establecer como prioridad las políticas de aliento a la Producción y generación de Trabajo digno en sus diferentes formas organizativas fortaleciendo primordialmente el mercado interno, promoviendo la sustitución de importaciones y ordenando el destino nacional de la demanda dando prioridad a las pymes y cooperativas de la economía popular a través del compre estatal.

• Rediseñar el sistema financiero en función de ese objetivo derogando la actual Ley de Entidades Financieras, fortaleciendo la Banca Pública Estatal y desmontando los mecanismos de especulación para cortar definitivamente la fuga de capitales, verdadera sangría de nuestras riquezas nacionales que es urgente resolver. Convertir al sistema financiero en servicio público orientado a potenciar el desarrollo productivo, científico y tecnológico para un crecimiento con pleno empleo. Articular un sistema efectivo de control popular sobre el Banco Central de la República Argentina para garantizar que cumpla su rol en defensa del Proyecto Nacional, promoviendo un plan federal de inversiones apalancado sobre los fondos inmovilizados y profundizando la necesaria educación para lograr la inclusión financiera de todos los argentinos y argentinas.

• Impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos, adecuando el sistema a la capacidad de los contribuyen-tes, eliminando los que corresponden a ingresos alimentarios y dejando de naturalizar el impuesto al trabajo. En lo inmediato, ajustar los controles del Estado a través de los organismos pertinentes, para terminar con la brutal evasión y elusión de impuestos por parte de los grandes grupos empresariales.

• Establecer un estricto control estatal del Comercio Exterior. Plena recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena.

• En lo que respecta a la urgente necesidad de fortalecer y revalorizar el sistema democrático en nuestro país se hace necesario garantizar el derecho a una comunicación responsable que no actúe como vocero de intereses subalternos y la restauración de un Poder Judicial ecuánime; en tal sentido se debe implementar de manera efectiva la Ley de Medios oportunamente sancionada por el Congreso de la Nación y avanzar en una Reforma Judicial y una nueva Corte Suprema de Justicia en camino hacia una Nueva Constitución Nacional.

El gobierno no puede seguir sujeto a los condicionamientos de sectores corporativos que privilegian sus intereses por sobre el interés de las mayorías, o volver a quedar en manos de quienes impusieron un quebranto a la Nación, negaron nuestros derechos y destruyeron el entramado productivo.

Es hora pues, de que el movimiento sindical, las organizaciones sociales y políticas, los pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales, el cooperativismo y todos los sectores que están identificados en los hechos con el interés nacional, dotados de la solidaridad imprescindible para la vida en comunidad, representativos de la inmensa mayoría de nuestro Pueblo, reemprendamos el camino para recuperar nuestro derecho a la autodeterminación, a nuestra Independencia Real, sin la que no hay Nación, Democracia, ni Justicia Social".