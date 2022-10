"El desarrollo tiene que tener un rol del Estado en la redistribución de ese crecimiento. Si no, va a pasar como otras veces, cuando el crecimiento fue para unos y las desigualdades fueron para los pobres. Y eso es lo que nos pasa. Por eso decidimos crear un espacio político, la Mesa Nacional Sindical Peronista, para estar presentes en esos debates que necesita la Argentina", dijo.

Aunque la CGT utilizó el acto para lanzar su espacio político, Daer evitó adentrarse en la discusión electoral. "No dicen '¿qué van a hacer? ¿les gusta las PASO, no les gusta las PASO?. Si nosotros, que tenemos la mitad de los trabajadores precarizados, vamos a estar discutiendo qué va a pasar con las PASO o quien va a ser el candidato a Presidente. Nos importa las cosas concretas, nos importa el poder para transformar la Argentina", dijo el triunviro de la CGT.

daer-acto-17octubre.jpg Héctor Daer. Uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. NA.

Daer también respondió a la facción del sindicalismo que encarna el también triunviro Pablo Moyano y que en conjunto con el kirchnerismo (comparten acto este lunes) reclaman el pago de una suma fija para compensar lo que los salarios perdieron contra la inflación.

"Los mismos que no pudieron resolver esto nos dicen que la salida no es la paritaria sino una suma fija. Nosotros decimos que no vamos a resignar la negociación colectiva, porque es el alma y la construcción de poder para el movimiento obrero organizado", dijo.

Más allá de las diferencias planteadas, Daer dijo que "no queremos romper ningún frente, no queremos romper el peronismo". "Pero sí queremos peronismo con trabajadores y trabajadores, porque si no, estamos delegando nuevamente en quien no tiene la visión y los intereses claros hacia dónde llevar a nuestro país", dijo.

Daer también se manifestó en contra de un plan de congelamiento de precios y salarios, como trascendió que el Gobierno podría aplicar.

"La CGT quiere discutir cómo estabilizamos el país. El movimiento obrero quiere participar en cómo estabilizamos el país, porque no es la simpleza de congelar, porque después nos congelan el salarios y los precios no los alcanza nadie. Necesitamos un plan de estabilizacion y estar sentados para discutirlo, para que ese plan no sea con el lomo de los compañeros", dijo.

"Somos peronistas, vamos a debatir en el peronismo, pero no queremos ser convidados de piedra en ese debate", exclamó.

En el mismo acto, previo a Daer, los sindicalistas Gerardo Martínez (UOCRa) y Andrés Rodríguez (UPCN) también se reclamaron mayor protagonismo de los gremios en el Gobierno.

“Necesitamos un protagonismo político y territorial. No estamos contentos con lo que está pasando en la Argentina”, dijo el líder de los trabajadores de la construcción.

“Los trabajadores la están pasando mal. Tenemos que tener una actitud política y sindical, con representantes propios. Nuestros dirigentes no tienen protagonismo en los debates democráticos del país”, dijo y agregó: “No queremos ser convidados de piedra. Queremos tener diputados, senadores, queremos estar en la mesa en la que se toman decisiones”.

“Ambicionamos estar en la mesa de decisiones, no nos pueden dejar al margen. Está claro, queremos cargos. Pero no queremos más cargos a dedo. Nos organicemos. Queremos un peronismo no como el de hoy, en el que hay gente revolviendo la basura", dijo por su parte Rodríguez.

