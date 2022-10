"Lo que importa es el pueblo, no quien gobierna, esa es otra enseñanza de Perón", continuó, y mencionó algunas de las obras que se están realizando en todo el país.

"Haber gobernado un país altamente endeudado, en medio de una pandemia, y luego llegó una guerra, créanme que no es fácil. Pero ni la deuda, ni la pandemia, ni la guerra nos ha detenido. Y vamos a seguir adelante para que la Argentina de pie", afirmó.

Luego, Alberto Fernández fustigó tanto al macrismo como a los libertarios: "En estos días muchas voces se alzan hablando de la libertad, ha aparecido una serie de personajes que dicen que no hay libertad, esos cultores del falso liberalismo. Nadie quiere más libertad que nosotros. No somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que armamos mesas judiciales. ¿Sabes quiénes son los que hacen eso? Los que reclaman libertades".

"A veces siento que en nombre de la libertad quieren imponer el utilitarismo del dinero y de la ignorancia. Y yo no quiero eso para mi país", agregó.

"Estoy convencido que tenemos una gran oportunidad por delante (...) después de la pandemia y en medio de la guerra, la Argentina se convierte en un punto de atención del mundo porque es capaz de producir los alimentos y la energía que el mundo está reclamando", insistió.

"Para que esa oportunidad no se pierda, y para que este esfuerzo caiga en saco roto, es seguir en la senda en la que estamos, convencernos que para que una sociedad se desarrolle, tiene que ser un desarrollo para todos".

"Este fin de semana, hice algo que a los peronistas nos da un dolor de estómago...pero dije 'vamos a hacerlo para ver qué dicen'. Y me fui a leer el libro del ex presidente", reveló, sobre el reciente libro de Mauricio Macri.

En este sentido, comentó un párrafo del libro sobre el régimen PPP, y lanzó: "¿quiénes se llevaban esa plata? los amigos del poder de entonces se llevaban esa plata".

"Macri no piensa como nosotros, quiere terminar con el Estado, poner fin a la aerolínea de bandera, ya lo hizo una vez dejando incomunicadas a muchas provincias, quiere terminar con el ferrocarril, algo que también ya hizo dejando incomunicados a muchos pueblitos", continuó su embestida contra el ex mandatario.

"Voy a leerlo textualmente: 'debemos tener la valentía de terminar de inmediato con la legislación y lo vamos a hacer de entrada'. Caray, resulta que vamos a terminar con los derechos de nuestros trabajadores, de nuestras mujeres... si algo hizo distinto a la Argentina fueron los derechos que le dimos a nuestro pueblo", dijo a los gritos el Presidente.

"Me asombra que lo digan, más me asombra que lo escriban y lo firmen", fustigó.

"Este 17 de octubre les pido que por favor no se dejen confundir. Yo sé que venimos de tiempos de mucho desencanto, el dolor de la pandemia, la guerra, lo tremendo que es levantar la deuda que nos han dejado. Pero que no nos confundan, nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad", pidió Alberto Fernández, de cara a las elecciones 2023.

Luego continuó leyendo otras "barrabasadas" de Macri en su libro: "Dice sin ningún tapujo 'las empresas del Estado van a ser gestionadas por privados'. Ah bueno... ya vimos lo que pasa, lo vimos con el Correo entre otras cosas", lanzó, generando aplausos de los presentes.

"Dice también que va a terminar con las políticas sociales y que no va a haber derecho a la protesta. ¡Ahh amigo, mirá a lo que te animaste! O sea que vamos a dejar a la intemperie a aquellos que necesitan el auxilio del Estado cuando las situaciones críticas que ellos crean los ponen en el fondo de la miseria, y además no los vamos a dejar protestar... qué linda propuesta, che...", ironizó.

"Pero no le alcanza con eso, sigue 'nuestra industria tiene que saber que su tiempo para ser competitiva ha llegado a su fin'. Ah bueno, clink caja... tampoco la industria, que nosotros ayudamos a recuperar... él cerró 23 mil pymes, él nos llevó al fondo del pozo, nosotros recuperamos a las pymes, a las industrias, ¿qué país nos están proponiendo los cultores de la libertad? Son los mismos que nos acusaban porque no queríamos firmar un contrato con Pfizer porque no nos parecía conveniente para el país... ahí tienen en todo el mundo revisando los contratos que Pfizer firmó... son los mismos que decían 'que se mueran con los que se tengan que morir en la pandemia, dejá que la economía sigue". Nos caímos 9 puntos en el PBI pero nos recuperamos 10.3 en el PBI y vamos a terminar creciendo 5%", siguió el mandatario.

"N o retrocedamos, es lo que les pido", dijo Alberto Fernández.

Los anuncios de Alberto Fernández

"Soy consciente que muchos la están pasando mal, con Sergio (Massa) nos reunimos todos los días pensando medidas (...) quiero decirles que vamos a seguir trabajando por los argentinos", continuó.

"Esta semana vamos a entregar un bono para los sectores más vulnerables", anunció, "pero también vamos a redoblar nuestra inversión en herramientas y máquinas para que los trabajadores de la economía popular sigan recuperando el trabajo y sigan insertándose en la sociedad".

También dijo que va "a adelantar la suba del piso de mínimo no imponible de Ganancias", algo que ya había anunciado Sergio Massa.

Luego, el Presidente anunció que va a "poner en marcha un programa de consumo masivo de electrodomésticos con tasa subsidiada. Queremos promover la industria, dar trabajo, pero además que todos puedan acceder en cuotas fijas a un TV, a un celular (...) vamos a hacerlo en 30 cuotas fijas, para que los argentinos puedan acceder al mejor TV si quieren ver el Mundial".

"Decidimos invertir para que a ustedes no les falte la electricidad y el gas, para que ninguna industria pare, y ese es el costo de 5 mil millones de dólares del que hablamos, y ahora vamos a tener que discutir con el Fondo y con quien sea para que entienda que eso no es un gasto, es una inversión", anticipó.

Antes de Alberto, fue Kicillof quien tomó la palabra: "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es hacer", dijo Kicillof, quien fustigó al macrismo por "parar esta obra por 4 años". "Esta obra cayó en las garras de ese nefasto régimen de Participación Pública Privada (...) mucho peor es decir y nunca hacer, prometer y nunca realizar, porque es mentir, fue el método del gobierno de la mentira (...) como tantas obras que nunca hicieron", lanzó el gobernador contra la administración de Mauricio Macri.

"Este es el mejor homenaje que podemos hacerle a Perón", resumió Kicillof, respecto a la finalización de esta autopista.

"Es por acá", aseguró, y mencionó la reapertura de las paritarias estatales, para los que anunció dos nuevas subas salariales -en octubre y en noviembre- de 8 puntos porcentuales cada una. A eso se agregó un incremento de 4 puntos en diciembre, mes en el que también se reabrirá la instancia de negociación. Con los nuevos incrementos el piso salarial interanual será de un 90%.

"Recordamos el 17 de octubre no con palabras sino con hechos", finalizó el gobernador bonaerense.

