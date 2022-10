Marcelo Gallardo ya se fue con gloria, ahora una gran escoba

"El Rey ha muerto, que viva el Rey" ("Le roi est mort, vive le roi", usada desde 1422, cuando Carlos VII de Francia sucedió a Carlos VI. Pero 2 siglos antes, en Inglaterra, la frase había sido "The King is dead, long live the King" (El Rey ha muerto, larga vida al Rey"), cuando Eduardo I sucediò a Enrique III. En cualquier caso, se trata de dar honra al que se marchó y cerrar el ciclo. Es el caso de Marcelo Gallardo en River Plate, aún cuando todavía se ignora quién le heredará. Sin duda, es imprescindible que llegue con una buena escoba porque hay mucho que limpiar en ese plantel, para comenzar. Pero que el fanatismo no provoque ceguera: es el plantel que eligió Gallardo, con el enorme poder que había acumulado en la institución del barrio porteño de Nuñez. La derrota, de local, ante Rosario Central corroboró que lo mejor que pudo pasarle a River y a Gallardo fue la desvinculación con aplausos y fuegos artificiales (demasiados, por cierto).