¿Guiño a Macri? Alejandro Fantino contra Closs por Gallardo

image.png Alejandro Fantino entrevistando a Mauricio Macri cuando era Presidente.

De todos modos, con la intención de no echar más leña al fuego, el conductor indicó que sus comentarios estaba únicamente orientados a Closs y no al canal en general. "Le pasó a él personalmente, es ad hominem la declaración. Yo no creo el canal, eh, para nada. Yo siempre digo, mis respetos para con el canal. Pero para él, medio que se le bajó la presión", sostuvo.

Si estos comentarios tuvieron también a ESPN y a Ávila por objetivo es algo que sólo Fantino sabe. Por lo pronto, no ha habido respuesta a esta provocación por parte de Mariano Closs.

----------

